पंजाब एजेंसी कृषि केंद्र में सेंधमारी, बदमाश ने चोरी किए 4 लाख 10 हजार, पंडरिया पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट
चोरी की गई रकम से चोर ने चांदी के जेवरात भी खरीदे थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया. अबू जफ़र आज़मी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 10:49 PM IST
पंडरिया: शातिर चोर ने पंजाब एजेंसी कृषि केंद्र में सेंधमारी कर वहां दराज में रखे 4 लाख 10 हजार गायब कर दिए. एजेंसी के कर्मचारी जब वहां पहुंचे पाया कि वहां रखा पैसा गायब है. चोरी की आशंका होते ही पंजाब एजेंसी कृषि केंद्र ने थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जांच के दौरान पंडरिया पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की रकम बरामद हुई है.
एजेंसी से गायब किए 4 लाख 10 हजार
पकड़े गए आरोपी का नाम नंदराम श्रीवास, उम्र 37 साल, निवासी ग्राम घोंठा, थाना पांडातराई, जिला कबीरधाम है. पकड़े गए चोर से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके पास से चोरी की करीब तीन लाख रुपए बरामद किए. बाकी पैसा चोर जेवरात खरीदने में खर्च कर दिया था. पुलिस ने चोर तक पहुंचने के लिए केंद्र के आस पास लगे दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले. तब कहीं जाकर पुलिस को चोर का सुराग मिला. पकड़े गए चोर को पुलिस ने पूछताछ के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया है.
अमरीक सिंह सलूजा को पंजाब एजेंसी कृषि केंद्र के संचालक हैं, उन्होने पंडरिया थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी. दर्ज शिकायत में बताया गया था कि 14 और 15 अक्टूबर की रात उनके एजेंसी में चोरों ने सेंधमारी की है. सेंधमारी कर दुकान के काउंटर में रखे चार लाख 10 हजार की नकदी चोर उड़ा ले गए. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. शक होने पर हमने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. जिसके बाद हमने उनको गिरफ्तार किया है. चोरों ने चोरी की रकम में से करीब 1 लाख 49 हजार खर्च कर दिए हैं. चोरी की बाकी बची रकम को हमने उनके पास से बरामद कर लिया है: जितेंद्र कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक
चोरी की रकम बरामद
पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि चोर ने चोरी की रकम से चांदी के आभूषण खरीदे थे. वहीं वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन एवं लोहे के सब्बल को पुलिस ने जब्त कर लिया है.