पंजाब एजेंसी कृषि केंद्र में सेंधमारी, बदमाश ने चोरी किए 4 लाख 10 हजार, पंडरिया पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट

अमरीक सिंह सलूजा को पंजाब एजेंसी कृषि केंद्र के संचालक हैं, उन्होने पंडरिया थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी. दर्ज शिकायत में बताया गया था कि 14 और 15 अक्टूबर की रात उनके एजेंसी में चोरों ने सेंधमारी की है. सेंधमारी कर दुकान के काउंटर में रखे चार लाख 10 हजार की नकदी चोर उड़ा ले गए. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. शक होने पर हमने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. जिसके बाद हमने उनको गिरफ्तार किया है. चोरों ने चोरी की रकम में से करीब 1 लाख 49 हजार खर्च कर दिए हैं. चोरी की बाकी बची रकम को हमने उनके पास से बरामद कर लिया है: जितेंद्र कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक