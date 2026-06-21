सीकर में नकबजनी का खुलासा,अंतरराज्यीय नकबजन गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार
पंजाब के बठिंडा जिले के कोट शमीर क्षेत्र में दबिश देकर चार संदिग्धों को हिरासत में लिया गया.
Published : June 21, 2026 at 9:39 PM IST
सीकर: जिले के गोकुलपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश कर चार अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने गोकुलपुरा क्षेत्र में एक मकान की खिड़की काटकर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी किए थे. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर चोरी का माल बरामद करने के प्रयास में जुटी है.
एडिशनल एसपी डॉ तेजपाल सिंह ने बताया कि गत 9 जून को खीचड़ों का बास निवासी संजय कुमार जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने परिवार के साथ घर के चौक में सो रहा था. इसी दौरान अज्ञात चोर मकान के पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और करीब पांच लाख रुपए नकद, जेवरात तथा अन्य सामान चोरी कर ले गए. मामले में गोकुलपुरा थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई. एडिशनल एसपी डॉ तेजपाल सिंह आरोपियों की मुख्य आजीविका चोरी और नकबजनी करना है.
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पुलिस ने 350 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले: उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दो विशेष टीमों का गठन किया. टीमों ने सीकर और आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों एवं गांवों में करीब 350 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसके अलावा आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमों को चूरू, राजगढ़, हिसार, सिरसा और पंजाब भेजा गया. जांच के दौरान सीकर से लेकर पंजाब के मानसा, बठिंडा और संगरूर जिलों तक करीब 150 अन्य स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई.
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पंजाब में दबिश देकर चार संदिग्धों को हिरासत में लिया: सीसीटीवी फुटेज और मानव खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस को अहम सुराग मिले. इसके बाद पंजाब के बठिंडा जिले के कोट शमीर क्षेत्र में दबिश देकर चार संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में इनके द्वारा वारदात को अंजाम देना सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में सोनू कुमार, लाल सिंह, रामकिशन तथा विजय कुमार उर्फ मोनू शामिल हैं. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी रात के समय मकानों के पीछे की खिड़कियां काटकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे.
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यह गिरोह राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में वारदातें करता रहा है. आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदलते रहते थे. मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करते थे और प्रत्येक वारदात में अलग-अलग वाहनों का इस्तेमाल करते थे. जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता था.