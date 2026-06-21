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सीकर में नकबजनी का खुलासा,अंतरराज्यीय नकबजन गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार

सीकर: जिले के गोकुलपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश कर चार अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने गोकुलपुरा क्षेत्र में एक मकान की खिड़की काटकर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी किए थे. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर चोरी का माल बरामद करने के प्रयास में जुटी है.

एडिशनल एसपी डॉ तेजपाल सिंह ने बताया कि गत 9 जून को खीचड़ों का बास निवासी संजय कुमार जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने परिवार के साथ घर के चौक में सो रहा था. इसी दौरान अज्ञात चोर मकान के पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और करीब पांच लाख रुपए नकद, जेवरात तथा अन्य सामान चोरी कर ले गए. मामले में गोकुलपुरा थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई. एडिशनल एसपी डॉ तेजपाल सिंह आरोपियों की मुख्य आजीविका चोरी और नकबजनी करना है.

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पुलिस ने 350 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले: उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दो विशेष टीमों का गठन किया. टीमों ने सीकर और आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों एवं गांवों में करीब 350 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसके अलावा आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमों को चूरू, राजगढ़, हिसार, सिरसा और पंजाब भेजा गया. जांच के दौरान सीकर से लेकर पंजाब के मानसा, बठिंडा और संगरूर जिलों तक करीब 150 अन्य स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई.