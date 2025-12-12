हिमाचल में अफसरशाही में हुआ फेरबदल, इस IFS को सौंपा गया ये अतिरिक्त चार्ज, 2 HAS का तबादला
हिमाचल प्रदेश में एक आईएफएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. वहीं, दो HAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 3:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का 11 दिसंबर को तीन साल का कार्यकाल पूरा हो गया. इस उपलक्ष्य पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में जन संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस जन संकल्प कार्यक्रम के ठीक एक दिन बाद हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अफसरशाही में फेरबदल किया है.
इसको लेकर मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं. इसके मुताबिक प्रदेश सरकार ने एक आईएफएस अधिकारी को अतिरिक्त महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं दो HAS अधिकारियों के तबादले कर नई जिम्मेवारी देकर प्रशासनिक पहियों को रफ्तार देने का प्रयास किया है.
IFS को मिली ये अतिरिक्त जिम्मेवारी
हिमाचल सरकार ने स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, समग्र शिक्षा IFS अधिकारी राजेश शर्मा को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है. वे अब अपने वर्तमान पद मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक अतिरिक्त कार्यभार देखेंगे. इसके अलावा दो HAS अधिकारियों की भी सरकार ने ट्रांसफर की है.
इसमें मिल्कफेड में प्रबंध निदेशक का जिम्मा देख रहे डॉ. विकास सूद की ट्रांसफर तकनीकी शिक्षा में अतिरिक्त सचिव के पद पर की गई है. इसके साथ ही उन्हें अतिरिक्त सचिव राजस्व डीएम का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है. वहीं, संयुक्त सचिव तकनीकी शिक्षा विश्व मोहन देव चौहान की ट्रांसफर करने के बाद अब RTO शिमला की नई जिम्मेवारी सौंपी गई है. वे इस पद पर सुरी दास नेगी को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे.
