कांग्रेस की पेपर लीक योजना को बंद किया, इसलिए परेशान हैं गहलोत- सांसद घनश्याम तिवाड़ी

जयपुर : राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में हाल ही में हुई प्राशनिक सर्जरी के बाद अब सियासी पारा गर्म हो गया है. कांग्रेस सरकार में पावरफुल रहे अधिकारियों को इस सरकार में क्रीम पोस्ट मिलने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि इससे साफ है कि उस समय लगाए गए आरोप केवल झूठ थे और जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए लगाए गए थे. उस समय न अधिकारी भ्रष्ठ न योजनाओं में कोई कमी थी. अब जब उन अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग दे दी तो, हमारी अच्छी योजनाओं को आगे बढ़ाएं. गहलोत के इस बयान पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने बयान जारी कर पलटवार किया है और कहा कि मेरे अफसर-तेरे अफसर कर भारतीय ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर लेना बंद करें. तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस की पेपर लीक योजना को बंद किया है, इसलिए गहलोत परेशान हैं.

गहलोत के बयान पर तिवारी का पलटवार : तिवारी ने कहा कि गहलोत सुर्खियों में रहने के लिए झूठी बयानबाजी कर रहे हैं. हमारी सरकार ने जनकल्याण की कोई भी योजना को बंद नहीं किया है, जबकि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को बेहतरी से लागू किया जा रहा है. यह जरूर है कि कांग्रेस की पेपर लीक की योजना को हमने बंद किया है और वह अब कभी भी चालू नहीं होगी.

यमुना समझौते के लिए पत्र क्यों नहीं लिखा? : तिवारी ने कहा कि गहलोत जी सीकर में बयान दे रहे हैं तो इस बात का जवाब जरूर दें कि शेखावाटी में यमुना का पानी लाने के लिए उन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने यमुना समझौते के लिए एक भी पत्र क्यों नहीं लिखा? तिवारी ने गहलोत जितनी ऊर्जा झूठी बयानबाजी में लगा रहे हैं, उसका एक प्रतिशत भी अगर अपनी सरकार में काम करने में लगाई होती तो आज शेखावाटी में यमुना का पानी पहुंच चुका होता. उन्होंने कहा कि गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए 15 साल तक शेखावाटी को यमुना जल से वंचित रखा और एक भी पत्राचार नहीं किया. शेखावटी के लोगों को पानी चाहिए, भाषण नहीं. भजनलाल सरकार ही है जिसने शेखावटी की इस अधूरी आस को पूरा करने की पहल की है.