कांग्रेस की पेपर लीक योजना को बंद किया, इसलिए परेशान हैं गहलोत- सांसद घनश्याम तिवाड़ी

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है.

सांसद घनश्याम तिवाड़ी
सांसद घनश्याम तिवाड़ी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 8:13 AM IST

जयपुर : राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में हाल ही में हुई प्राशनिक सर्जरी के बाद अब सियासी पारा गर्म हो गया है. कांग्रेस सरकार में पावरफुल रहे अधिकारियों को इस सरकार में क्रीम पोस्ट मिलने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि इससे साफ है कि उस समय लगाए गए आरोप केवल झूठ थे और जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए लगाए गए थे. उस समय न अधिकारी भ्रष्ठ न योजनाओं में कोई कमी थी. अब जब उन अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग दे दी तो, हमारी अच्छी योजनाओं को आगे बढ़ाएं. गहलोत के इस बयान पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने बयान जारी कर पलटवार किया है और कहा कि मेरे अफसर-तेरे अफसर कर भारतीय ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर लेना बंद करें. तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस की पेपर लीक योजना को बंद किया है, इसलिए गहलोत परेशान हैं.

गहलोत के बयान पर तिवारी का पलटवार : तिवारी ने कहा कि गहलोत सुर्खियों में रहने के लिए झूठी बयानबाजी कर रहे हैं. हमारी सरकार ने जनकल्याण की कोई भी योजना को बंद नहीं किया है, जबकि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को बेहतरी से लागू किया जा रहा है. यह जरूर है कि कांग्रेस की पेपर लीक की योजना को हमने बंद किया है और वह अब कभी भी चालू नहीं होगी.

इसे भी पढ़ें: बोले पूर्व सीएम गहलोत- जनहित के काम रोककर सरकार आपराधिक लापरवाही बरत रही

यमुना समझौते के लिए पत्र क्यों नहीं लिखा? : तिवारी ने कहा कि गहलोत जी सीकर में बयान दे रहे हैं तो इस बात का जवाब जरूर दें कि शेखावाटी में यमुना का पानी लाने के लिए उन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने यमुना समझौते के लिए एक भी पत्र क्यों नहीं लिखा? तिवारी ने गहलोत जितनी ऊर्जा झूठी बयानबाजी में लगा रहे हैं, उसका एक प्रतिशत भी अगर अपनी सरकार में काम करने में लगाई होती तो आज शेखावाटी में यमुना का पानी पहुंच चुका होता. उन्होंने कहा कि गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए 15 साल तक शेखावाटी को यमुना जल से वंचित रखा और एक भी पत्राचार नहीं किया. शेखावटी के लोगों को पानी चाहिए, भाषण नहीं. भजनलाल सरकार ही है जिसने शेखावटी की इस अधूरी आस को पूरा करने की पहल की है.

ब्यूरोक्रेसी का अपमान : राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि मेरे अफसर-तेरे अफसर करना भारतीय ब्यूरोक्रेसी का अपमान है. नौकरशाही किसी नेता या किसी दल की नहीं होती है. अधिकारी सरकार के होते हैं. गहलोत और कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं को भी नहीं छोड़ा तो ब्यूरोक्रेसी को निशाने पर भी लेंगे , उसे निशाने पर लेना बंद करें.

इसे भी पढ़ें: गहलोत का आरोप : नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने परिसीमन में की दादागिरी

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर में कहा था कि अधिकारियों की पोस्टिंग मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने सरकार बनने के समय आरोप लगाया था कि मेरे कार्यकाल में तैनात अधिकारी भ्रष्ट थे और गलत तरीके से महत्वपूर्ण पदों पर लगाए गए थे. लेकिन विडंबना यह है कि अब वही अधिकारी भाजपा सरकार द्वारा फिर से अच्छी और प्रभावी पोस्टों पर लगाए जा रहे हैं. इससे साफ है कि उस समय लगाए गए आरोप केवल झूठ थे और जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए लगाए गए थे. गहलोत ने कहा कि "राजस्थान में जो विकास योजनाएं चल रही थीं, आपने उन्हें धीमा या बंद क्यों कर दिया ? वे किसी एक व्यक्ति की नहीं, सरकार की योजनाएं थी. सरकारें बदलती हैं, पर जनता के हित में चलने वाली योजनाएँ कभी नहीं रुकनी चाहिए.

