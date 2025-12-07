बुंखाल मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी खाई में गिरी, दो की मौत, तीन घायल

प्रदेश में सितंबर 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति उत्तरकाशी जिले में 16 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई.

टिहरी जिले में 45 सड़क दुर्घटनाएं, जिसमें 42 लोगों की मौत हुई है.

चमोली जिले में 35 सड़क दुर्घटनाएं, जिसमें 29 लोगों की मौत हुई.

रुद्रप्रयाग जिले में 27 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 33 लोगों की मौत हुई है.

पौड़ी जिले में 31 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई है.

देहरादून जिले में 326 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 172 लोगों की मौत हुई है.

हरिद्वार जिले में 296 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 217 लोगों की मौत हुई है.

नैनीताल जिले में 207 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 120 लोगों की मौत हुई है.

उधम सिंह नगर जिले में 305 सड़क दुर्घटनाएं, जिसमें 216 लोगों की मौत हुई.

अल्मोड़ा जिले में 23 सड़क दुर्घटनाएं, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई.

पिथौरागढ़ जिले में 29 सड़क दुर्घटनाएं, जिसमें 32 लोगों की मौत हुई है.

चंपावत जिले में 17 सड़क दुर्घटनाएं, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई.

बागेश्वर जिले में 12 सड़क दुर्घटनाएं, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई. प्रदेश भर में सितंबर महीने तक 1,369 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिन सड़क दुर्घटनाओं में 932 लोगों की मौत हुई है.