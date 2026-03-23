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कोठी नंबर 1784, जहां से हिली थी ब्रिटिश हुकूमत...जानें अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का था रिश्ता

शहीदी दिवस विशेष: आगरा की इस कोठी में छात्र बनकर क्रांतिकारी साथियों संग शहीद-ए-आजम भगत सिंह ने सीखा बम बनाना सीखा था.

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देश की आज़ादी में आगरा की कोठी में क्रांतिकारियों ने फूंका था बिगुल. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 12:44 PM IST

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आगरा : अंग्रेजी हुकूमत के समय जब नवंबर 1928 में देश के वीर सपूत भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन पी सांडर्स की हत्या की तो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्र शेखर आजाद अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ आगरा आए. यहां पर सभी क्रांतिकारी छात्र बनकर रहे थे. इसी दौरान आजादी की गवाह बनी थी कोठी नंबर 1784.

इसी दौरान भगत सिंह और उनके साथी शहर में नूरी दरवाजा स्थित कोठी नंबर 1784 में किराए पर रहे. ये लोग कोठी के मालिक लाला छन्नो मल को ढाई रुपए एडवांस और 5 रुपए महीने पर किराए देते थे.

आगरा की कोठी नंबर 1784, जहां से क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन को हिलाया था. (ETV Bharat)

इस दौरान रणजीत सिंह नाम से सरदार भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथी कोठी में करीब एक साल तक रहे. इस कोठी को बम बनाने की फैक्ट्री के रूप में उपयोग किया था. शहीद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने यहां पर बम बनाना सीखा और सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली (दिल्ली) दिल्ली) में आगरा में बना बम फोड़ा था.

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भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का आगरा से गहरा रिश्ता था. (ETV Bharat)

आइए, जानते हैं आजादी की गवाह कोठी नंबर 1784 से शहीद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के कनेक्शन की पूरी कहानी.

23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन ही भारत माता के वीर सपूत शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी के फंदे पर लटका गया था. शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का आगरा से गहरा नाता रहा.

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आगरा की कोठी नंबर 1784, जहां से हिली थी ब्रिटिश हुकूमत. (ETV Bharat)

बता दें कि आगरा सन् 1926 से 1929 तक आजादी के दीवानों का शेफ हाउस रहा है. ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी के आंदोलन को प्रभावी बनाने की रणनीति आगरा में क्रांतिकारियों ने बनाई, तो यहां पर बने बम से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी.

आगरा में शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों ने लोगों में आजादी की अलख जगाई थी. इसके तमाम सबूत हैं. इतिहास में आगरा के क्रांतिक्रारियों के कनेक्शन की तमाम कहानियां हैं.

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नवंबर 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते-हंसते चूम लिया था फांसी का फंदा. (ETV Bharat)

क्रांतिकारियों ने आगरा को बनाया था अपना सेफ हाउस

वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' ने बताया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने आगरा को अपना सेफ हॉउस बनाया था. जब लाहौर में लाला लाजपत राय की हत्या हुई, तो शहीद भगत सिंह और क्रांतिकारियों ने नवंबर 1928 में शहीद लाला लाजपत राया की हत्या में आरोपी ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन पी सांडर्स हत्या कर दी. इससे ब्रिटिश हुकूमत क्रांतिकारियों के पीछे लग गई. ऐसे में सरदार भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथी छिपकर आगरा आ गये. जहां पर नूरी दरवाजा, हींग की मंडी, नाई की मंडी अलग-अलग जगह पर क्रांतिकारियों ने छद्म नामों से किराए पर कमरे लेकर रहने लगे, तब आगरा में चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और अन्य क्रांतिकारी ने आगरा अपना शेफ हाउस बनाया. जहां पर क्रांतिकारी मिलकर नागरिकों में आजादी की लड़ाई के लिए नई चेतना जगाने लगे. आगरा की बात करें तो सन 1926 से 1929 तक क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र रहा.

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कोठी नंबर 1784, जहां से हिल गई थी अंग्रेजी हुकूमत. (ETV Bharat)

बंगाल से यतेंद्र नाथ दास ने दिया था बम बनाने का प्रशिक्षण

वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' ने बताया कि "आगरा में छात्र बनकर रहे. तब चंद्रशेखर आजाद अपना छद्म नाम बलराज, सरदार भगत सिंह ने अपना नाम रणजीत सिंह, राजगुरु ने अपना नाम रघुनाथ और बटुकेश्वर दत्त ने अपना नाम मोहन रखा था. आगरा में क्रांतिकारियों को चंद्रशेखर आजाद ने गोली चलाने के साथ ही अन्य प्रशिक्षण दिए."

इसके साथ ही आगरा में रहकर क्रांतिकारियों ने आजादी की क्रांति को और मुखर करने की रणनीति बनाई थी. आगरा रहने वाले शहीद भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों को बम बनाने की ट्रेनिंग देने बंगाल से यतेंद्र नाथ दास आते थे.

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शहीद भगत सिंह स्मारक आगरा. (ETV Bharat)

नूरी दरवाजा स्थित कोठी नंबर 1784 को बन बनाने की फैक्ट्री के रूप में उपयोग किया गया. सरदार भगत सिंह, राजगुरु, जयदेव, बटुकेश्वर दत्त और अन्य क्रांतिकारियों ने यहां पर ही बम बनाना सिखाया था.

इसके साथ ही क्रांतिकारी बम बनाकर कम तीव्रता वाले बमों का आगरा के कैलाश में यमुना की तलहटी व कीठम के जंगल में टेस्टिंग करते और अधिक तीव्रता वाले बनाए बम की टेस्टिंग भरतपुर और झांसी के जंगलों में करते थे.

आगरा में ही बना बम फोड़ा था असेंबली में फोड़ा था क्रांतिकारियों ने

वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि, "आगरा में प्रवास के दौरान क्रांतिकारियों ने अपना मजबूत नेटवर्क कराया था. अंग्रेजी हुकूमत की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी. रणनीति के तहत क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के दमनकारी कानून सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का विरोध शुरू किया. इसके चलते ही विरोध में सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली (दिल्ली) में पहुंचे. जहां पर दोनों ने आगरा में बनाए बम फोड़े. इसके साथ ही इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने के साथ ही पर्चे भी फेंके. कहने को सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के पास वहां पर भागने का पर्याप्त समय था. मगर, दोनों इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे. जिस पर ब्रिटिश पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. इसी मामले में 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी. जबकि, बटुकेश्वर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी."

आगरा से गवाही देने गये थे लाहौर

राजकिशोर 'राजे' ने बताया कि सरदार भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम विस्फोट किया तो, पुलिस ने जांच शुरू की. जिसमें पता चला कि असेंबली में फटे बम आगरा में बने थे. जिसके चलते ही 28 जुलाई व 29 जुलाई 1930 को लाहौर में सांडर्स मर्डर केस और असेंबली बम ब्लास्ट में आगरा के 12 लोगों की गवाही हुई थी. इसमें नूरी दरवाजा स्थित जिस कोठी में सरदार भगत सिंह और साथी क्रांतिकारी रुके थे. उस कोठी के मालिक लाला छन्नो ने लाहौर की अदालत में स्वीकारा था कि, सरदार भगत सिंह को किराए पर कमरा दिया था. इसके साथ जिस दुकान से क्रांतिकारी दूध पीते थे, उन्होंने भी गवाही दी थी. अन्य लोगों ने भी कोर्ट में अपनी गवाही दी थी.

जर्जर कोठी को स्मारक बनाने की उठी मांग

वरिष्ठ इतिहासकार 'राजे' बताते हैं कि सरदार भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी जिस कोठी में रहे. आज वो कोठी खंडहर है. जो आजादी की गवाह है. इस कोठी को सरकार संवारे और एक स्मारक के रूप में विकसित करे. लंबे समय से जिसकी जांग भी उठ रही है कि जिससे क्रांतिकारियों के बलिदान के बारे में हमारी अगली पीढ़ी के लोग जान सके. शहीद और क्रांतिकारियों के लिए देश और प्रदेश में तमाम काम हो रहे हैं, तो ऐसे में शहीद भगत सिंह और क्रांतिकारियों की यादों को सहेजने के लिए इस कोठी को संरक्षित किया जाना चाहिए. अभी कोठी से दूर शहीद सरदार भगत सिंह का मंदिर बनवाया गया है.

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