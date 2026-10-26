बूंदी पंचायती राज चुनाव: नाम वापसी के बाद जिला परिषद और तालेड़ा पंचायत समिति की चुनावी तस्वीर साफ
बूंदी में नाम वापसी के बाद जिला परिषद के 27 वार्डों में 61 और तालेड़ा पंचायत समिति में 69 प्रत्याशी मैदान में हैं.
Published : October 26, 2026 at 10:51 PM IST
बूंदी: जिले में पंचायती राज आम चुनाव 2026 के तहत नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के बाद चुनावी मुकाबला पूरी तरह तय हो चुका है. जिला परिषद सदस्य और तालेड़ा पंचायत समिति सदस्य के पदों के लिए अब मैदान में बचे उम्मीदवार अपनी ताकत झोंकने में जुट गए हैं. दोनों ही प्रमुख चुनावों में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है. हालांकि, कई वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों की मजबूत मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय और दिलचस्प बना दिया है.
जिला परिषद में मुकाबला: बूंदी जिला परिषद के कुल 27 वार्डों के लिए अब 61 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हैं. इन उम्मीदवारों में भाजपा और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में निर्दलीय शामिल हैं. नाम वापसी के अंतिम दिन जिला परिषद सदस्य पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए, जिनमें वार्ड संख्या 3 से मधु मीणा, वार्ड 12 से रमेश, वार्ड 14 से सुरेंद्र और वार्ड 24 से मनसोर शामिल हैं. इसके बाद कुल प्रत्याशियों की संख्या घटकर 61 रह गई.
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तालेड़ा पंचायत समिति की स्थिति: वहीं, दूसरी ओर, तालेड़ा पंचायत समिति के सदस्य पदों के लिए चुनावी गणित को प्रभावित करने वाले कुल 69 प्रत्याशी अब मैदान में शेष हैं. यहां नाम वापसी के आखिरी दिन कुल 8 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे वापस लिए, जिनमें कांग्रेस की एक बागी उम्मीदवार के साथ-साथ कई निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं. इस नाम वापसी के बाद पंचायत समिति का चुनावी समीकरण और अधिक स्पष्ट हो गया है.
प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही जिले के ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अब रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने और अपने चुनावी समीकरणों को मजबूत करने में व्यस्त हैं. मुख्य राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं.
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