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विश्व बाघ दिवस : बाघों की दहाड़ से फिर गुलजार रामगढ़, प्रदेश के पहले इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन का गवाह

दिसंबर 2025 में पेंच टाइगर रिजर्व से हेलीकॉप्टर से बाघिन को रामगढ़ लाकर बसाया गया, जो देश के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में अलग कहानी है.

विश्व बाघ दिवस
विश्व बाघ दिवस (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 10:34 AM IST

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बूंदी: कभी वीरान और खामोश पड़े रामगढ़ के जंगल में आज बाघ दहाड़ रहे हैं. जिन जंगलों में वर्षों तक बाघ केवल यादों और किस्सों तक सिमट गए थे, वहां अब कैमरा ट्रैप में उनकी गतिविधियां रोजाना कैद हो रही है. जलस्रोतों पर बाघ-बाघिनों का विचरण या अपनी टेरिटरी संभालती बाघिनें और जंगल में बढ़ती हलचल साफ संकेत हैं कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व अब राजस्थान के सबसे उभरते बाघ आवासों में शामिल हो चुका है.

रामगढ़ की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदेश का पहला सफल इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन अभियान है. दिसंबर 2025 में मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व से हेलीकॉप्टर से बाघिन को बूंदी लाकर रामगढ़ में बसाया गया था. इस वैज्ञानिक प्रक्रिया की सफलता ने न केवल राजस्थान बल्कि देश के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में नई इबारत लिखी. यह अभियान साबित करता है कि सुनियोजित संरक्षण, वैज्ञानिक प्रबंधन और आधुनिक मॉनिटरिंग से किसी भी जंगल को फिर से बाघों का सुरक्षित घर बनाया जा सकता है. आज रामगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 बाघ और 5 बाघिन मौजूद हैं. वन्यजीव प्रेमियों की निगाहें आने वाले महीनों में यहां नए शावकों की किलकारियों पर टिकी है ताकि यह जंगल बाघों की नई पीढ़ी का घर बने. विश्व बाघ दिवस पर विशेष रिपोर्ट-

बाघों की दहाड़ से फिर गुलजार रामगढ़. (ETV Bharat Bundi)

अब कैमरे में कैद बाघों की दुनिया: रामगढ़ के जंगलों में लगाए अत्याधुनिक कैमरे अब दिन-रात बाघों की गतिविधियों पर नजर रखे हैं. जलस्रोतों पर पानी पीते बाघ, जंगल में गश्त करती बाघिनें और अपने क्षेत्र का निरीक्षण करते बाघ लगातार कैमरों में नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों के जरिए वन विभाग हर बाघ की गतिविधि, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय विस्तार पर वैज्ञानिक निगरानी रख रहा है. डीएफओ अरुण कुमार डी ने बताया कि रामगढ़ को टाइगर रिजर्व बने अभी केवल चार वर्ष हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में यहां उल्लेखनीय सफलता मिली है. रिजर्व की लगभग सभी बाघ-बाघिनों ने अपनी टेरिटरी बना ली है. विभाग की कई टीमें 24 घंटे जंगल में निगरानी कर रही हैं. इससे बाघ संरक्षण कार्य और प्रभावी हुआ है.

विश्व बाघ दिवस
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (ETV Bharat Bundi)

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इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन ने बदली तस्वीर: डीएफओ अरुण के अनुसार, दिसंबर 2025 में पेंच टाइगर रिजर्व से लाई बाघिन का सफल पुनर्वास रामगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. प्रदेश में पहली बार दूसरे राज्य से वैज्ञानिक ढंग से बाघिन को स्थानांतरित कर यहां बसाया गया. इस अभियान ने यहां के बाघों की आनुवंशिक विविधता को मजबूत करने के साथ भविष्य में स्वस्थ प्रजनन की संभावनाएं बढ़ा दी. डीएफओ का मानना है, ट्रांसलोकेशन केवल एक बाघिन को लाने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाया बड़ा कदम था. आवास सुधार, शिकार प्रजातियों की उपलब्धता, सुरक्षा और सतत मॉनिटरिंग ने रामगढ़ को बाघों के लिए सुरक्षित आश्रय बना दिया.

Lush greenery blankets Ramgarh Tiger Reserve
रामगढ़ टाइगर रिजर्व में छायी हरियाली (ETV Bharat Bundi)

अनाथ शावक से युवा बाघ तक का सफर: डीएफओ अरुण कुमार डी के अनुसार, बाघ RVT-7 की कहानी वन्यजीव संरक्षण की सबसे प्रेरक मिसालों में है. रणथंभौर की बाघिन टी-114 की असामयिक मृत्यु के बाद उसके दो शावक अनाथ हो गए थे. वन विभाग ने दोनों को रेस्क्यू कर अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा में विशेषज्ञों की देखरेख में करीब 22 महीने पाला. इस दौरान मानव संपर्क न्यूनतम रखा ताकि उनमें प्राकृतिक वन्य व्यवहार बना रहे. बाद में नर शावक को रामगढ़ के विशेष रीवाइल्डिंग एनक्लोजर में स्थानांतरित किया गया और उसे RVT-7 नाम दिया गया. जरूरी अनुमतियां मिलने के बाद हाल में उसे खुले जंगल में छोड़ दिया गया, जहां स्वाभाविक जीवन जी रहा है.

The tigress was brought to Ramgarh from Pench Tiger Reserve by helicopter.
पेंच टाइगर रिजर्व से हेलीकॉप्टर से बाघिन रामगढ़ लाई गई (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें:बाघ RVT-07 ने जंगल में बनाई टेरिटरी, दो बाघिनों से हुआ प्राकृतिक संपर्क पुनर्वास कार्यक्रम के लिए उत्साहजनक

RVT-1 रामगढ़ जंगल का सम्राट: रामगढ़ की सफलता की शुरुआत तब हुई जब रणथंभौर का बाघ टी-115 वर्ष 2020 में प्राकृतिक रूप से खुद चलकर रामगढ़ पहुंचा. बाद में उसे RVT-1 नाम दिया गया. पिछले छह वर्षों से यही बाघ पूरे जंगल का प्रमुख नर बाघ है. उसकी टेरिटरी पूरे रिजर्व में फैली है. इसी आधार पर बाद के वर्षों में बाघिनों का पुनर्वास, शावकों का जन्म और नई पीढ़ी का विकास संभव हुआ. आज रामगढ़ की दो बाघिनें RVT-5 और RVT-6 अपनी स्वतंत्र टेरिटरी बना चुकी हैं, जबकि अन्य बाघिनें अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं.

The relocation of the tigress six months ago created history.
छह माह पहले बाघिन की शिफ्टिंग ने रचा इतिहास (ETV Bharat Bundi)

RVT-8 ने मजबूत किया संरक्षण अभियान: अरुण कुमार के अनुसार, रणथंभौर से स्थानांतरित बाघिन RVT-8 अभी बूंदी रेंज से कालदा तक लगभग 45 किमी वन क्षेत्र में सक्रिय है. रामगढ़ टाइगर फाउंडेशन के अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह के अनुसार, यह बाघिन बीते आठ माह से सफलतापूर्वक जंगल में रह रही है. बूंदी रेंजर सुमित कनोजिया बताते हैं कि उसकी गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं. पर्याप्त शिकार और जलस्रोत उपलब्ध होने से उसने इस क्षेत्र को स्थायी टेरिटरी बना लिया है. वन विभाग अधिकारियों का मानना है कि वर्तमान में यहां मौजूद 8 बाघ-बाघिनों के साथ रामगढ़ टाइगर रिजर्व स्थिर और संतुलित आबादी की ओर बढ़ रहा है.

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