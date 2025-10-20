ETV Bharat / state

माता गज लक्ष्मी का मंदिर, दिवाली पर होती है विशेष आरती, जानिए 300 साल पुराना इतिहास

बूंदी का गजलक्ष्मी मंदिर दीपावली पर आस्था का केंद्र बना. राजस्थान में एकमात्र और देश में दूसरा गजलक्ष्मी मंदिर है, जो 300 वर्ष पुराना है.

Gajalakshmi temple Temple Bundi
गजलक्ष्मी की प्रतिमा और सजा धजा मंदिर (ETV Bharat Bundi)
बूंदी: छोटी काशी के नाम से मशहूर बूंदी शहर में दीपावली का त्योहार सिर्फ रोशनी और पूजा का नहीं, बल्कि परंपरा और आस्था का प्रतीक भी है. नवलसागर के पास बालचंद पाड़ा में स्थित गजलक्ष्मी मंदिर बेहद प्राचीन है. इस मंदिर की विशेषता इस बात से भी बढ़ जाती है कि गजलक्ष्मी का राजस्थान में बूंदी के अलावा अन्य जिलों में कोई मंदिर या प्रतिमा नहीं है.

दीपावली के अवसर पर मंदिर पर विशेष रूप से विद्युत सज्जा और आकर्षक डेकोरेशन किया गया है. दिनभर श्रद्धालुओं का माता गजलक्ष्मी के दर्शनों के लिए तांता लगा रहा. जानकार पीयूष पाचक मेहता बताते हैं कि दीपावली के दिन देवी महालक्ष्मी के साथ गजलक्ष्मी की पूजा का भी विधान है, क्योंकि यह स्वरूप राजसत्ता और समृद्धि दोनों का प्रतीक माना गया है. जब देवी के साथ गज दिखते हैं, तो वह दृश्य धन, वर्षा और वैभव तीनों का संकेत देता है. इसलिए दीपावली पर गजलक्ष्मी का स्मरण करना बहुत शुभ माना गया है.

पढ़ें: कोटा की रियासतकालीन धरोहर: शाही सवारी में था मां लक्ष्मी का स्थान, जानिए 250 साल पुराने चांदी के हौदा की कहानी

दीपों की रोशनी में जगमगाया: पीयूष पाचक ने बताया कि दीपावली पर बूंदी शहर दीपों से जगमगाता है, तब नवलसागर के तट पर गजलक्ष्मी मंदिर भी रोशनी से नहा उठता है. दीयों की लौ जब देवी के शांत और सुंदर चेहरे पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे देवी स्वयं भक्तों को आशीर्वाद दे रही हों. गजलक्ष्मी न सिर्फ एक प्रतिमा हैं, बल्कि बूंदी की सांस्कृतिक पहचान और श्रद्धा की जीवंत मिसाल है. जहां हर दीपक में देवी की कृपा और हर आरती में समृद्धि का संदेश झलकता है. यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों को पहुंचते हैं.

साढ़े 300 वर्ष पुराना है मंदिर: स्थानीय निवासी संजय पूरी बताते हैं कि इस मंदिर में देवी लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा है, जिसमें वे अपने बालों पर दोनों हाथ रखे हुए हैं और दो गज (हाथी) उनकी ओर जल से अभिषेक कर रहे हैं. कहा जाता है कि यह प्रतिमा पहले आकाश में उड़ती हुई जा रही थी, जिसे एक तांत्रिक ने अपने मंत्रों से यहीं रोक दिया. तब से यह प्रतिमा बूंदी में ही स्थिर है और आज भी लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है.

प्रतिमा के बीच में श्रीयंत्र बना है, जो तंत्र और सृजन दोनों का प्रतीक है. गजों की सूंड से बनी तोरण जैसी आकृति के कारण इस देवी को तोरणलक्ष्मी भी कहा जाता है. पूरे देश में गजलक्ष्मी का यह केवल दूसरा मंदिर होने से यहां राजस्थान और अन्य प्रदेशों के भी लोग दर्शनों को पहुंचते हैं. यह मंदिर राजस्थान में केवल बूंदी में ही स्थित है. इसके अलावा कर्नाटक में माता गजलक्ष्मी का भव्य मंदिर बताया जाता है. बूंदी गजलक्ष्मी मंदिर का इतिहास करीब साढ़े 300 वर्षों पुराना बताया जाता है.

