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बूंदी में हाईवे पर खूनी वारदात: कार में बैठे युवक के सीने में मारी गोली, मौके पर मौत

तालेड़ा थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया-मृतक की पहचान कोटा के संजय नगर निवासी मोहम्मद यकीन पुत्र इस्माइल के रूप में हुई है.

Youth shot in sitting in a car on highway
घटना के बाद तालेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 3:00 PM IST

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बूंदी: जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार को नेशनल हाईवे पर कार में बैठे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावर ने कार के सामने से फायर किया. गोली शीशा तोड़ते हुए ड्राइवर सीट पर बैठे युवक के सीने में जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना वेदांता कॉलेज के पास की है. सूचना पर तालेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की. एसपी अवनीश कुमार, डीएसपी गंगा सहाय और थाना प्रभारी मुकेश यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे. एफएसएल और एमओबी टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं. प्रारंभिक जांच में मृतक को डाबी निवासी खनन व्यापारी का भाई बताया जा रहा है. पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी है.

कंट्रोल रूम में मिली कार में शव की सूचना: तालेड़ा थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया- पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे पर वेदांता कॉलेज के पास एक कार में किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. कार की जांच करने पर चालक सीट पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला. इसके बाद उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई. पुलिस अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद घटनास्थल की गहनता से जांच कराई गई. एमओबी और एफएसएल टीम ने कार सहित आसपास के स्थानों से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने वारदात से जुड़े प्रत्येक पहलू को जांच के दायरे में लिया है.

attackers fired at the car from the front.
हमलावरों ने कार पर सामने से गोली चलाई (ETV Bharat Bundi)

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कोटा निवासी मोहम्मद यकीन की हुई पहचान: थाना प्रभारी के अनुसार मृतक की पहचान कोटा के संजय नगर निवासी मोहम्मद यकीन पुत्र इस्माइल के रूप में हुई है. हत्या के पीछे वास्तविक कारण क्या है, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. पुलिस के अनुसार प्रारंभिक तौर पर गोली कार के आगे से चलाए जाने की बात सामने आई है, हमलावर ने सामने से निशाना साधा. गोली कार के शीशे को तोड़ते हुए चालक सीट पर बैठे मोहम्मद यकीन के सीने के पास लगी. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया.

Police officer investigating after the incident.
घटना के बाद जांच करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Bundi)

रंजिश समेत कई एंगल पर जांच. पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को रंजिश से जोड़कर भी देख रही है. अभी हत्या की वजह को लेकर पुलिस ने कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है. पुलिस आपसी विवाद और पुरानी रंजिश समेत विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटा रही है. एसपी अवनीश कुमार ने घटनास्थल का जायजा लेकर पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ली. पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही मृतक के परिचितों और उसके कारोबारी संपर्कों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.

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बूंदी में गोली मारकर हत्या
FIRING NEAR VEDANTA COLLEGE
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