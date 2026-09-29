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बूंदी में हाईवे पर खूनी वारदात: कार में बैठे युवक के सीने में मारी गोली, मौके पर मौत

घटना के बाद तालेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार को नेशनल हाईवे पर कार में बैठे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावर ने कार के सामने से फायर किया. गोली शीशा तोड़ते हुए ड्राइवर सीट पर बैठे युवक के सीने में जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना वेदांता कॉलेज के पास की है. सूचना पर तालेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की. एसपी अवनीश कुमार, डीएसपी गंगा सहाय और थाना प्रभारी मुकेश यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे. एफएसएल और एमओबी टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं. प्रारंभिक जांच में मृतक को डाबी निवासी खनन व्यापारी का भाई बताया जा रहा है. पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी है.

कंट्रोल रूम में मिली कार में शव की सूचना: तालेड़ा थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया- पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे पर वेदांता कॉलेज के पास एक कार में किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. कार की जांच करने पर चालक सीट पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला. इसके बाद उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई. पुलिस अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद घटनास्थल की गहनता से जांच कराई गई. एमओबी और एफएसएल टीम ने कार सहित आसपास के स्थानों से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने वारदात से जुड़े प्रत्येक पहलू को जांच के दायरे में लिया है. हमलावरों ने कार पर सामने से गोली चलाई (ETV Bharat Bundi)