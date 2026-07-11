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जनसंख्या स्थिरता में बूंदी राज्य में टॉप-10 में, तालेड़ा प्रदेश में नंबर-1 आशन्वित ब्लॉक

विश्व जनसंख्या दिवस पर आबादी स्थिरता एवं परिवार कल्याण में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मान.

Bundi honored in virtual ceremony for coming in top-10 in population stability
जनसंख्या स्थिरता में टॉप-10 में आने पर बूंदी का वर्चुअल समारोह में सम्मान (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 9:26 PM IST

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बूंदी: विश्व जनसंख्या दिवस पर बूंदी जिले ने जनसंख्या स्थिरता एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पर शीर्ष दस जिलों में जगह बनाई. जिले को राज्य स्तरीय वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया गया.

कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉ. ओपी सामर ने बताया कि राज्य स्तरीय जनसंख्या स्थायित्व पुरस्कारों के अंतर्गत बूंदी जिले ने प्रदेश में टॉप-10 में स्थान प्राप्त किया. आशान्वित ब्लॉक तालेड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया. इसके लिए 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया. ग्राम पंचायत ठीकरीया कलां ने राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त कर 3 लाख रुपए की राशि एवं सम्मान हासिल किया. पीएचसी लक्ष्मीपुरा को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रथम स्थान पर चयनित कर 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया.

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सीएमएचओ डॉ. ओपी सामर ने बताया कि जिले की पांच पंचायत समितियों से चयनित उत्कृष्ट पंचायतों में नैनवा की जैतपुर, तालेड़ा की ठीकरीया कलां, बूंदी की जावटी कलां, केशवरावपाटन की सुमेरगंज मंडी एवं हिंडौली की चतरगंज को भी जिला एवं राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र एवं नकद प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया. एडीएम एचडी सिंह, एडिशनल सीएमएचओ डॉ. कमलेश शर्मा समेत चिकित्सा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे. सामर ने बताया कि राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य गायत्री राठौड़, एनएचएम मिशन निदेशक डॉ. जोगाराम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. रवि शर्मा, आरसीएच निदेशक मधु रतेश्वर एवं डेमोग्राफर मुकेश गुप्ता कार्यक्रम से जुड़े रहे.

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