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बूंदी: जानलेवा हमले में घायल की 22 दिन बाद मौत, गुस्साए परिजनों का धरना

मृतक के पुत्र ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानलेवा हमले को सामान्य बताते हुए समुचित कार्रवाई नहीं की. आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया.

Victim of Deadly Attack Dies
अस्पताल के बाहर धरना देते परिजन (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 3:17 PM IST

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बूंदी: जिले के रायथल थाना क्षेत्र के बंबोरी गांव में करीब 22 दिन पूर्व 16 मार्च की रात भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई लाठी-भाटा जंग में घायल तीन लोगों में से सोमवार रात एक की मौत हो गई. पुलिस घायल की मौत की असली वजह जानने के लिए शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की बात कह रही है. उधर, गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर स्थित पोस्टमार्टम रूम के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया.

मृतक के पुत्र सुनील बैरवा ने बताया कि मामले में 22 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से उन्होंने शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने का निर्णय किया है. उसका कहना था कि उसके पिता और ताऊ पर धारदार हथियार से हमला किया गया. पिता के सिर में गंभीर चोट आई, जिसके चलते उन्हें 15 टांके लगाए गए, लेकिन पुलिस ने गंभीर मामले को सामान्य बताते हुए आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया. इसी बीच गंभीर चोट के कारण उसके पिता की बीती रात मौत हो गई.

सुनील बैरवा, मृतक पुत्र. (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: बूंदी: जमीनी विवाद में लाठी-भाटा जंग, 8 लोग घायल

उधर, रायथल थाना प्रभारी हरलाल का कहना है कि गत 16 मार्च रात को ही मामला दर्ज कर लिया गया था. अब दुर्गालाल की मौत सिर की चोट से हुई या अन्य कारणों से, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा. डीएसपी अशोक जोशी ने बताया कि कि बंबोरी गांव में बैरवा समाज का मंदिर है. उसके पास एक खाली भूखंड है. भूखंड के पास ही मृतक दुर्गालाल बैरवा का मकान है. जांच में सामने आया कि दुर्गालाल और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच खाली पड़े भूखंड को लेकर झगड़ा चल रहा था. कुछ लोग खाली भूखंड से मंदिर की सीढ़ियां बनवाना चाहते हैं. इसी बात को लेकर 16 मार्च की रात दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था. पुलिस ने घायलों के परचा बयान पर मामला भी दर्ज कर लिया था.

यह भी पढ़ें: कोर्ट परिसर में दो पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर चले लात-घूंसे और लाठियां

पुत्र ने लगाए कार्रवाई नहीं करने के आरोप: मृतक दुर्गालाल के पुत्र सुनील बैरवा ने आरोप लगाया कि उस दिन आरोपियों ने उसके पिता दुर्गालाल, उसकी मां और उसके ताऊ पर धारदार हथियार से हमला किया था. आरोपियों ने उसके पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया. उसके पिता की सिर में गंभीर चोट लगने के कारण ही मौत हुई है.

धरने पर बैठे परिजन: मामले में समुचित कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए परिजनों ने पहले शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया. परिजनों के साथ ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर स्थित पोस्टमार्टम रूम के बाहर धरना देकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. सुनील ने चेतावनी दी कि जब तक उसके पिता की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा. अस्पताल परिसर में पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया है.

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