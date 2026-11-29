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बूंदी उत्सव में विदेशी मेहमानों ने बनाए मटके, भवाई-कालबेलिया पर थिरके पांव

विदेशी मेहमानों ने बनाए मटके ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: बूंदी उत्सव के तीसरे दिन पोटरी विलेज ठीकरदा में लोक संस्कृति और ग्रामीण मेहमाननवाजी के रंग देखने को मिले. मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर ठीकरदा गांव में देशी-विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा.गांव में प्रवेश करते ही बालिका नीतू प्रजापत ने तिलक लगाकर मेहमानों का स्वागत किया. इसके बाद प्रवेश द्वार से कुम्हार चौक तक कलश यात्रा निकाली गई. ढोल-नगाड़ों और लोकगीतों के बीच विदेशी मेहमान भी सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुए और लोक कलाकारों के साथ नृत्य किया.विदेशी मेहमानों ने मिट्टी के बर्तन बनाने में भी हाथ आजमाया. ग्रामीणों ने मेहमानों को छाछ और राबड़ी परोसकर राजस्थानी खानपान का स्वाद चखाया.

चाक पर मिट्टी को आकार देते देख पर्यटक हुए रोमांचित: पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी ने बताया- ठीकरदा की पहचान मिट्टी के बर्तनों से है. ऐसे में पर्यटकों के लिए गांव का सबसे खास आकर्षण कुम्हारों का काम रहा. पर्यटकों ने हनुमान कुम्हार के यहां चाक पर मिट्टी से घड़े, दीपक और अन्य बर्तन तैयार होते देखे. कुम्हार के हाथों में मिट्टी को आकार लेते देख विदेशी पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए.कई पर्यटकों ने खुद भी चाक पर बैठकर बर्तन बनाने का प्रयास किया. किसी ने घड़ा बनाया तो किसी ने मिट्टी को अलग-अलग आकार देने की कोशिश की. इस दौरान पर्यटकों ने कुम्हारों से बर्तन बनाने की प्रक्रिया और पारंपरिक कला के बारे में जानकारी ली और इस अनुभव को कैमरों में कैद किया. कार्यक्रम में फ्रांस के केमिला, यानिक और पोलीस, इटली की बावलिसियो, स्पेन के मैटिना और चेन्नई की भार्गवी सहित कई देशी-विदेशी पर्यटक मौजूद रहे.