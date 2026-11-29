बूंदी उत्सव में विदेशी मेहमानों ने बनाए मटके, भवाई-कालबेलिया पर थिरके पांव
ठीकरदा पोटरी विलेज में कलश यात्रा के साथ हुआ विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत, ग्रामीणों ने लोक नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों से किया सत्कार
Published : November 29, 2026 at 5:52 PM IST
बूंदी: बूंदी उत्सव के तीसरे दिन पोटरी विलेज ठीकरदा में लोक संस्कृति और ग्रामीण मेहमाननवाजी के रंग देखने को मिले. मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर ठीकरदा गांव में देशी-विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा.गांव में प्रवेश करते ही बालिका नीतू प्रजापत ने तिलक लगाकर मेहमानों का स्वागत किया. इसके बाद प्रवेश द्वार से कुम्हार चौक तक कलश यात्रा निकाली गई. ढोल-नगाड़ों और लोकगीतों के बीच विदेशी मेहमान भी सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुए और लोक कलाकारों के साथ नृत्य किया.विदेशी मेहमानों ने मिट्टी के बर्तन बनाने में भी हाथ आजमाया. ग्रामीणों ने मेहमानों को छाछ और राबड़ी परोसकर राजस्थानी खानपान का स्वाद चखाया.
चाक पर मिट्टी को आकार देते देख पर्यटक हुए रोमांचित: पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी ने बताया- ठीकरदा की पहचान मिट्टी के बर्तनों से है. ऐसे में पर्यटकों के लिए गांव का सबसे खास आकर्षण कुम्हारों का काम रहा. पर्यटकों ने हनुमान कुम्हार के यहां चाक पर मिट्टी से घड़े, दीपक और अन्य बर्तन तैयार होते देखे. कुम्हार के हाथों में मिट्टी को आकार लेते देख विदेशी पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए.कई पर्यटकों ने खुद भी चाक पर बैठकर बर्तन बनाने का प्रयास किया. किसी ने घड़ा बनाया तो किसी ने मिट्टी को अलग-अलग आकार देने की कोशिश की. इस दौरान पर्यटकों ने कुम्हारों से बर्तन बनाने की प्रक्रिया और पारंपरिक कला के बारे में जानकारी ली और इस अनुभव को कैमरों में कैद किया. कार्यक्रम में फ्रांस के केमिला, यानिक और पोलीस, इटली की बावलिसियो, स्पेन के मैटिना और चेन्नई की भार्गवी सहित कई देशी-विदेशी पर्यटक मौजूद रहे.
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भवाई और कालबेलिया की प्रस्तुतियों पर झूमे मेहमान: पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी ने बताया- चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने की कला देखने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अदिति ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया.इसके बाद राजस्थान के प्रसिद्ध भवाई और कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया. लोक कलाकारों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य के जरिए राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक पेश की. सांस्कृतिक कार्यक्रम का काव्यात्मक अंदाज में संचालन कवि पीयूष पाचक, रिचा पनेरी और सवि मालू ने किया.इस दौरान पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक शरद व्यास, पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी, तहसीलदार जतिन दिनकर, राजकुमार दाधीच और अशोक तलवास सहित कई नागरिक और ग्रामीण मौजूद रहे.
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