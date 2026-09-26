बूंदी में व्यापारी की मौत पर उबाल: इंदिरा मार्केट सहित पुरानी धान मंडी बंद, निष्पक्ष जांच की मांग
संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष प्रकाश ने बताया- प्रशासन ने 2 दिन में रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई
Published : September 26, 2026 at 2:44 PM IST
बूंदी: जिला अस्पताल में व्यापारी अशोक गुप्ता की मौत के मामले में कार्रवाई न होने से व्यापारियों में नाराजगी है. शनिवार को व्यापार मंडल के आह्वान पर इंदिरा मार्केट सहित पुरानी धान मंडी के बाजार सांकेतिक रूप से बंद रहे. तीन दिन पहले इलाज के दौरान अशोक गुप्ता की मौत हो गई थी. व्यापारियों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर विरोध जताया था. एसडीएम लक्ष्मीकांत मीणा ने जांच के निर्देश दिए थे. संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष प्रेम प्रकाश एवरग्रीन ने बताया कि प्रशासन ने 2 दिन में रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. विरोध में व्यापारियों ने मृतक की दुकान के बाहर श्रद्धांजलि सभा की और शहर में जुलूस निकालकर जल्द कार्रवाई की मांग की.
समय पर नहीं मिला आपात उपचार, व्यवस्था पर उठे सवाल: इंदिरा मार्केट व्यापार संघ अध्यक्ष विजय प्रकाश जैन ने आरोप लगाया कि अस्पताल पहुंचने के बाद गंभीर मरीज अशोक गुप्ता को समय पर आवश्यक आपातकालीन उपचार और विशेषज्ञ चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध नहीं हो सकी. व्यापारियों ने ऑक्सीजन व्यवस्था, आईसीयू में तत्काल उपचार और वरिष्ठ चिकित्सक की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाए हैं.
पढ़ें: व्यापारी की मौत पर उबाल: परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर लगाया जाम, बर्तन बाजार बंद...1 करोड़ मुआवजे की मांग
मेडिकल बोर्ड से निष्पक्ष जांच और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग: उन्होंने बताया कि दो दिन पूर्व संयुक्त व्यापार महासंघ और इंदिरा मार्केट व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड से जांच कराने की मांग की थी. व्यापारियों ने सीसीटीवी फुटेज सहित मरीज से संबंधित सभी चिकित्सकीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग रखी. साथ ही जांच में लापरवाही प्रमाणित होने पर संबंधित चिकित्सकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर सहित नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई. संगठनों ने जिला अस्पताल में हार्ट अटैक जैसी गंभीर आपात स्थिति में 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सक और संसाधनों से युक्त प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी रखी है.
पढ़ें : द्वारिका धाम कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई डकैती की वारदात का खुलासा, 6 आरोपी पकड़े
दोषी पर कार्रवाई हो, अस्पताल व्यवस्था हो बेहतर: व्यापारी प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराने की नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की है. बाजार बंद के दौरान पुलिस जाप्ता तैनात रहा. इस दौरान संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रेम प्रकाश एवरग्रीन, कार्यकारी अध्यक्ष पीतांबर शर्मा, सचिव प्रशांत मोदी, इंदिरा मार्केट व्यापार संघ अध्यक्ष विजय प्रकाश जैन, सचिव सुशील कासट सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे.
पढ़ें : भरतपुर में बदमाशों का आतंक: एक घंटे में दो जगह फायरिंग और लूट से दहला शहर, परचून व्यापारी को गोली मार बैग छीना