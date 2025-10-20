Diwali 2025 : एसपी ने जवानों के बीच मनाया त्योहार, बोले- आपका समर्पण ही असली दीपावली
बूंदी पुलिस अधीक्षक ने दीपावली की रात ड्यूटी पर तैनात जवानों को मिठाई खिलाकर उनके समर्पण को सच्ची दीपावली बताया और मनोबल बढ़ाया.
Published : October 20, 2025 at 8:55 PM IST
बूंदी: दीपावली पर जहां आमजन अपने घरों में परिवार के साथ खुशियां मना रहा था, वहीं जिलेभर में पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए ड्यूटी पर डटे रहे. आमजन के चेहरों पर मुस्कान बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए बूंदी पुलिस चौक-चौराहों से लेकर शहर की गलियों तक मुस्तैद रही. दीपावली की रात को विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने शहर में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात जवानों को मिठाई के पैकेट भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी और बोले- आपका समर्पण ही असली दीपावली.
एसपी मीणा ने सोमवार रात विभिन्न प्वाइंटों पर जाकर जवानों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि आमजन में विश्वास कायम करना ही पुलिस का पहला कर्तव्य है. इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए पुलिसकर्मी अपना त्योहार, परिवार और व्यक्तिगत समय त्यागकर सेवा में लगे रहते हैं. यही सच्चे अर्थों में जनसेवा और देशभक्ति है. एसपी ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी से ही नागरिक निर्भीक होकर दीपावली का पर्व मना पाते हैं. उन्होंने जवानों को प्रेरित करते हुए कहा कि हर परिस्थिति में आमजन के हित में कार्य करें और अपने व्यवहार से पुलिस पर विश्वास मजबूत करें.
थानों पर पहुंच कर खिलाई मिठाई, बढ़ाया मनोबल: एसपी मीणा ने दीपावली की रात बूंदी कोतवाली, सदर थाना, यातायात चौकी सहित विभिन्न थानों पर पहुंच कर पुलिसकर्मियों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई. जवानों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आपका मनोबल ऊंचा रहेगा तो समाज में सुरक्षा की भावना और मजबूत होगी. एसपी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, कोतवाली प्रभारी भंवर सिंह, रमेश आर्य, सदर थाना प्रभारी और यातायात प्रभारी बहादुर सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. सभी ने ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को शुभकामनाएं दी और यह संदेश दिया कि त्योहार का असली अर्थ सेवा और समर्पण में निहित है.
शहर में पैदल गश्त और कड़ी निगरानी: दीपावली के मद्देनजर शहर के प्रमुख बाजारों, बस स्टैंड सहित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहा. पुलिस अधिकारियों ने स्वयं पैदल गश्त करते हुए भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया. देर रात तक सभी पुलिस वाहन लगातार गश्त पर रहे ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो. दीपावली की रात सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी कर रहे जवानों को देखकर नागरिकों ने भी खुशी जाहिर की. कई स्थानों पर लोगों ने पुलिसकर्मियों को मिठाई और दीप भेंट कर धन्यवाद दिया.