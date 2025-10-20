ETV Bharat / state

Diwali 2025 : एसपी ने जवानों के बीच मनाया त्योहार, बोले- आपका समर्पण ही असली दीपावली

जवानों को मिठाई बांटते एसपी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: दीपावली पर जहां आमजन अपने घरों में परिवार के साथ खुशियां मना रहा था, वहीं जिलेभर में पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए ड्यूटी पर डटे रहे. आमजन के चेहरों पर मुस्कान बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए बूंदी पुलिस चौक-चौराहों से लेकर शहर की गलियों तक मुस्तैद रही. दीपावली की रात को विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने शहर में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात जवानों को मिठाई के पैकेट भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी और बोले- आपका समर्पण ही असली दीपावली. एसपी मीणा ने सोमवार रात विभिन्न प्वाइंटों पर जाकर जवानों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि आमजन में विश्वास कायम करना ही पुलिस का पहला कर्तव्य है. इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए पुलिसकर्मी अपना त्योहार, परिवार और व्यक्तिगत समय त्यागकर सेवा में लगे रहते हैं. यही सच्चे अर्थों में जनसेवा और देशभक्ति है. एसपी ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी से ही नागरिक निर्भीक होकर दीपावली का पर्व मना पाते हैं. उन्होंने जवानों को प्रेरित करते हुए कहा कि हर परिस्थिति में आमजन के हित में कार्य करें और अपने व्यवहार से पुलिस पर विश्वास मजबूत करें.