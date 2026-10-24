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बूंदी में आवारा डॉग का आतंक: काम से लौट रही वृद्धा पर हमला, हाथ की हड्डी टूटी, इलाज जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

बूंदी: शहर में आवारा श्वानों का आतंक एक बार फिर इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ गया. कृषि उपज मंडी से काम करके लौट रही एक वृद्ध महिला पर आवारा श्वानों ने हमला कर दिया. श्वानों ने महिला को बुरी तरह जख्मी कर दिया. इस हमले में वृद्धा के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं और उनके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई. महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. गनीमत रही कि मौके से गुजर रहे राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए श्वानों के चंगुल से वृद्धा को छुड़ाया और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने महिला को भर्ती कर उनका उपचार शुरू कर दिया है.