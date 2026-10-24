बूंदी में आवारा डॉग का आतंक: काम से लौट रही वृद्धा पर हमला, हाथ की हड्डी टूटी, इलाज जारी
काम से लौट रही वृद्धा शांति बाई पर आवारा डॉग ने जानलेवा हमला कर दिया. राहगीरों ने उन्हें बचाया.
Published : October 24, 2026 at 4:15 PM IST
बूंदी: शहर में आवारा श्वानों का आतंक एक बार फिर इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ गया. कृषि उपज मंडी से काम करके लौट रही एक वृद्ध महिला पर आवारा श्वानों ने हमला कर दिया. श्वानों ने महिला को बुरी तरह जख्मी कर दिया. इस हमले में वृद्धा के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं और उनके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई. महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. गनीमत रही कि मौके से गुजर रहे राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए श्वानों के चंगुल से वृद्धा को छुड़ाया और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने महिला को भर्ती कर उनका उपचार शुरू कर दिया है.
श्वानों ने किया हमला, राहगीरों ने बचाई जान: वृद्धा की मदद करने वाले समाजसेवी राजेश खोईवाल ने बताया कि वृद्धा शांति बाई कृषि उपज मंडी से काम करके लौट रही थीं. इसी दौरान रास्ते में आवारा श्वानों ने उन पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से वृद्धा खुद को संभाल नहीं सकीं और गंभीर रूप से घायल हो गईं. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास से गुजर रहे लोग मौके पर पहुंचे. राहगीरों ने किसी तरह श्वानों को दूर भगाकर वृद्धा को उनके चंगुल से छुड़ाया. इसके बाद बिना देर किए उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया.
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शरीर पर कई जगह चोटें, हड्डी में फ्रैक्चर: वृद्धा का उपचार कर रहे अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. विश्वा शर्मा ने बताया कि श्वानों के हमले में महिला के शरीर के कई हिस्सों में गहरे घाव हुए हैं. साथ ही बाएं हाथ की हड्डी टूट गई है. चोटों की गंभीरता को देखते हुए उनका सघन उपचार किया जा रहा है. अस्थि रोग विशेषज्ञ ने महिला के शरीर के कई हिस्सों में सर्जरी की आवश्यकता बताई है. हमले के कारण वृद्धा को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचा है. चिकित्सक उनकी स्थिति के अनुसार आगे का उपचार कर रहे हैं.
सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे समाजसेवी: समाजसेवी राजेश खोईवाल ने बताया कि राहगीर जब शांति बाई को अस्पताल लेकर पहुंचे, तब घटना की जानकारी मिलने पर वह भी तत्काल अस्पताल पहुंचे. उन्होंने चिकित्सकों से बातचीत कर वृद्धा का त्वरित उपचार शुरू करवाया. उन्होंने बताया कि आवारा श्वानों के हमले में महिला बुरी तरह जख्मी हुई हैं और उन्हें कई जगह गंभीर चोटें आई हैं.
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आवारा श्वानों पर नियंत्रण की चुनौती: उन्होंने कहा कि इस घटना ने एक बार फिर शहर में आवारा श्वानों से आमजन की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है. राह चलते लोगों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए श्वानों का हमला एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है. ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि जिम्मेदार निकाय आवारा श्वानों की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.
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