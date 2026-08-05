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बूंदी में दाबड़ी पत्थर कारोबारियों का विरोध: पुलिस कार्रवाई के खिलाफ काम बंद रखा, मजदूर बोले- रोजी-रोटी पर वार

बैठक में आरोप लगाया गया कि बूंदी और कोटा जिलों के विभिन्न पुलिस थानों द्वारा वर्षों से परंपरागत रूप से दाबड़ी पत्थर का परिवहन कर आजीविका चलाने वाले मजदूरों और वाहन चालकों के खिलाफ कठोर धाराओं में मामले दर्ज कर उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है.

बूंदी: डाबी-बरड़ क्षेत्र में दाबड़ी पत्थर के परिवहन और कारोबार से जुड़े सैकड़ों मजदूरों एवं ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों ने बुधवार को एक दिवसीय काम बंद रखकर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया. करौंदी गांव स्थित बालाजी मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में क्षेत्रभर से बड़ी संख्या में मजदूर, ट्रैक्टर चालक और ग्रामीण जुटे.

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भाजपा नेता रूपेश शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि डाबी-बरड़ क्षेत्र में सैंड स्टोन खदानों से निकलने वाले वेस्ट डंप (मलबे) से दाबड़ी पत्थर निकालकर गरीब मजदूर अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं. यही पत्थर बूंदी, कोटा और आसपास के क्षेत्रों में खेत चारदीवारी और मकान निर्माण में उपयोग होता है. उन्होंने कहा कि खदानों का मलबा पर्यावरण के लिए भी समस्या है, जबकि सरकार ऐसे वेस्ट मटेरियल के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, फिर भी मजदूरों को अपराधी की तरह देखा जा रहा है.

एक ट्रैक्टर चालक ने भावुक होते हुए बताया कि वाहन जब्त होने के बाद बच्चों की फीस, ट्रैक्टर की किश्त, जुर्माना और कानूनी खर्च उठाने के लिए परिवार को गहने तक गिरवी रखने पड़े. कई मजदूरों ने अपनी पीड़ा साझा की.

व्यापक जनआंदोलन की चेतावनी : रूपेश शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शीघ्र समाधान नहीं किया और मजदूरों को अनावश्यक परेशान करना जारी रखा, तो व्यापक जनआंदोलन शुरू किया जाएगा. डाबी थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने कहा कि पुलिस किसी को बेवजह परेशान नहीं करती. वाहन चालकों को वैध दस्तावेज साथ रखने चाहिए. उन्होंने काम बंद की जानकारी न होने की बात भी कही.