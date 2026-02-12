ETV Bharat / state

बूंदी : पिता की लट्ठ मारकर हत्या का आरोपी बेटा 24 घंटे में गिरफ्तार

‎‎बूंदी: जिले में केशोरायपाटन थाना क्षेत्र के छोड़ेदा गांव में मंगलवार देर रात विवाद के दौरान पिता की हत्या के आरोपी बेटे को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पिता और बेटे के बीच मामूली काम को लेकर बहस हुई थी, जो हिंसा में बदल गई. बेटे ने सिर पर लट्ठ मारकर पिता की हत्या कर दी.

पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि 11 फरवरी को परमेश्वर पुत्र रामरतन मीणा ने थाने में रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि उसका बड़ा भाई लेखराज पिता रामरतन के साथ गांव में रहता था. 10 फरवरी को किसी काम को लेकर पिता-पुत्र में कहासुनी हो गई. लेखराज ने पिता रामरतन मीणा (60) के साथ मारपीट कर दी. रामरतन के सिर पर गंभीर चोट आई. परिजन तत्काल अस्पताल ले गए, जहां अगले दिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पिता की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस उपाधीक्षक अशोक जोशी ने बताया कि केशोरायपाटन थाना पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. पाटन थानाधिकारी दिनेश शर्मा के नेतृत्व में विशेष पुलिस ने आरोपी पुत्र लेखराज मीणा को गिरफ्तार कर लिया.

