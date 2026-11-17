बूंदी: गंभीर हालत में घर पर तड़प रहा था बीमार युवक, कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद पहुंचाया अस्पताल
बूंदी के कुम्हारों के चौक में बीमार युवक को दो दिन की गुहार के बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया.
Published : November 17, 2026 at 7:07 PM IST
बूंदी: शरीर पर गहरे घाव और पूरे शरीर से उठता असहनीय दर्द... जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे गुड्डू की यह हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. माता-पिता की मौत के बाद अकेले रह गए गुड्डू को गंभीर बीमारी ने इस कदर जकड़ लिया कि उसका शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया. समय पर उपचार नहीं मिलने से घावों में कीड़े पड़ गए. दुर्गंध के कारण आसपास के लोग भी उसके पास जाने से कतराने लगे. आखिरकार दो दिन तक चिकित्सा सहायता के लिए गुहार लगाने के बाद मंगलवार को जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप से उसे अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई हो सकी. संकरी गलियों में करीब आधा किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर उठाकर उसे मुख्य सड़क तक लाया गया और एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया.
मामला शहर के गाड़ीखाना स्कूल के पास कुम्हारों के चौक का है. यहां रहने वाला गुड्डू लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था. उसके शरीर के कई हिस्सों में गहरे घाव हो गए थे. उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण घावों में कीड़े पड़ गए और शरीर से तेज दुर्गंध आने लगी. माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है. ऐसे में उसकी सुध लेने और उसे उपचार दिलाने वाला कोई आगे नहीं आया. उसकी बिगड़ती हालत मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली थी.
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दो दिन तक लगाते रहे गुहार, नहीं हुई सुनवाई: इस मामले में पार्षद मोहसिन बेग ने बताया कि जब उन्हें गुड्डू की गंभीर स्थिति की जानकारी मिली, तो उन्होंने तत्काल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया. उन्होंने लगातार दो दिन तक अधिकारियों से बातचीत कर पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने और उपचार उपलब्ध करवाने की मांग की, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा को पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया और मानवीय आधार पर मदद की अपील की.
कलेक्टर ने पीएमओ को फोन कर दिए निर्देश: मंगलवार को चर्मेश शर्मा और पार्षद मोहसिन बेग एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव से मिले. उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता बताते हुए एक लिखित ज्ञापन सौंपा. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की रेस्क्यू टीम गठित कर गुड्डू को अस्पताल पहुंचाने और उसकी जान बचाने की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाई और पीएमओ डॉ. गोविंद गुप्ता को दूरभाष पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद जिला चिकित्सालय की टीम चर्मेश शर्मा और पार्षद मोहसिन बेग के साथ पीड़ित के घर पहुंची.
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आधा किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर उठाकर लाए: पार्षद ने बताया कि कुम्हारों के चौक की गलियां बेहद संकरी होने के कारण एंबुलेंस पीड़ित के घर तक नहीं पहुंच सकी. ऐसे में रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. टीम ने गुड्डू को स्ट्रेचर पर उठाया और करीब आधा किलोमीटर तक पैदल चलकर मुख्य सड़क तक लेकर आई. वहां पहले से मौजूद एंबुलेंस के जरिए उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाकर भर्ती करवाया गया. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में सत्यम वैष्णव और अरशान भी शामिल रहे.
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