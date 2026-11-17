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बूंदी: गंभीर हालत में घर पर तड़प रहा था बीमार युवक, कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद पहुंचाया अस्पताल

युवक को स्ट्रेचर से ले जाते स्वास्थ्य कर्मी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: शरीर पर गहरे घाव और पूरे शरीर से उठता असहनीय दर्द... जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे गुड्डू की यह हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. माता-पिता की मौत के बाद अकेले रह गए गुड्डू को गंभीर बीमारी ने इस कदर जकड़ लिया कि उसका शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया. समय पर उपचार नहीं मिलने से घावों में कीड़े पड़ गए. दुर्गंध के कारण आसपास के लोग भी उसके पास जाने से कतराने लगे. आखिरकार दो दिन तक चिकित्सा सहायता के लिए गुहार लगाने के बाद मंगलवार को जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप से उसे अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई हो सकी. संकरी गलियों में करीब आधा किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर उठाकर उसे मुख्य सड़क तक लाया गया और एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया.