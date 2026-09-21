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15 दिन में दूसरी बार पकड़ा गया फर्जीवाड़ा, 43 में से 38 बेटिकट मिले, एडमिट कार्ड की कॉपी से काट रहा था टिकट

दोबारा फर्जीवाड़ा सामने आने से रोडवेज की आंतरिक निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

Flying squad checking tickets on a roadways bus.
रोडवेज बस में टिकट जांचती फ्लाइंग टीम (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 8:50 PM IST

4 Min Read
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बूंदी: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बूंदी डिपो में टिकटों का गड़बड़झाला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बूंदी डिपो की एक ही बस में 15 दिन के अंदर दूसरी बार बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्री पकड़े गए हैं.ताजा मामला बारां-शिवपुरी मार्ग पर संचालित बस का है. जांच के दौरान बस में सवार 43 यात्रियों में से 38 यात्री बिना टिकट मिले.

जांच में सामने आया कि ईटीआईएम मशीन में दूसरे प्रवेश पत्रों के नाम से टिकट जारी किए गए थे. 6 सितंबर को भी इसी बस और इसी रूट पर स्पेशल फ्लाइंग टीम ने जांच के दौरान 35 से अधिक यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा था.

मामले को गंभीरता से लेते हुए रोडवेज प्रशासन ने बस सारथी को रूट से हटाकर ब्लैकलिस्ट कर दिया है. बूंदी रोडवेज के यातायात प्रबंधक प्रदीप कुमार ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया-बस में गड़बड़ी पकड़ी गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

पढ़ें: बूंदी रोडवेज बस में गड़बड़झाला: परीक्षार्थियों के नाम काटे 50 टिकट, लेकिन सवार नहीं था एक भी...35 यात्री बेटिकट मिले

43 यात्री मिले, टिकट केवल पांच के पास: यातायात प्रबंधक के अनुसार जांच के समय बस में कुल 43 यात्री सवार थे. इनमें से बस सारथी बलवीर किराड़ ने केवल पांच यात्रियों के टिकट बनाए हुए थे. शेष 38 यात्रियों के पास कोई टिकट नहीं मिला. इसके बाद ईटीआईएम मशीन की जांच की गई. मशीन में कई टिकट ऐसे नामों और प्रवेश पत्रों के आधार पर बनाए गए थे, जिनका बस में यात्रा कर रहे यात्रियों से कोई संबंध नहीं था. ऐसे कोई यात्री बस में सफर ही नहीं कर रहे थे. अधिकारी के अनुसार मशीन में परीक्षा प्रवेश पत्रों की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए टिकट काटे गए थे. यात्रियों को ये टिकट दिए ही नहीं गए. इससे प्रथमदृष्टया आशंका है कि मशीन में टिकट बनाने की औपचारिकता पूरी कर राजस्व राशि का गबन किया जा रहा था.

पढ़ें: अब रोडवेज बसों की लाइव जांच: वीडियो कॉलिंग से रखेंगे बेटिकट यात्रियों पर नजर

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला: सबसे गंभीर बात यह है कि यह कोई पहला मामला नहीं है. यातायात प्रबंधक ने बताया कि इससे पहले भी ईटीआईएम मशीन में परीक्षा प्रवेश पत्रों की जेरॉक्स कॉपी के आधार पर टिकट काटे जाने का मामला पकड़ा गया था. अब दोबारा उसी तरह का फर्जीवाड़ा सामने आने से रोडवेज की आंतरिक निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है.

पढ़ें:रोडवेज में सवार 75 में से 68 यात्री बेटिकट, झालावाड़ डिपो ने हटाए सभी 26 बस सारथी

करीब पांच हजार रुपए के गबन का मामला: यातायात प्रबंधक प्रदीप कुमार के मुताबिक जांच में सामने आए टिकटों और यात्रियों की संख्या के आधार पर करीब पांच हजार रुपए की राशि का गबन सामने आया है. उनके अनुसार बारां से कस्बा थाना तक के सफर के लिए मशीन में करीब 40 टिकट बनाए गए थे, लेकिन यात्रियों को टिकट उपलब्ध नहीं कराए गए. प्रबंधक ने बूंदी रोडवेज में इस तरह के मामलों को गंभीर बताते हुए कहा कि विभागीय स्तर पर इसकी गहन जांच की जरूरत है. उन्होंने आरोप लगाया कि बूंदी रोडवेज डिपो में अवैध टिकटों से जुड़ा भ्रष्टाचार अन्य जगहों की तुलना में अलग स्तर पर दिखाई दे रहा है.

सारथी ब्लैकलिस्ट, कार्रवाई शुरू: मामला सामने आने के बाद रोडवेज प्रशासन ने बस सारथी बलवीर किराड़ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. यातायात प्रबंधक के अनुसार सारथी को तत्काल रूट ऑफ कर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा रही है.

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