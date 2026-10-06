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बूंदी: पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौत, समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंचने पर लोगों में आक्रोश

आक्रोशित लोगों से समझाइश करती पुलिस ( Etv Bharat Bundi )

बूंदी:जिले में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार 65 वर्षीय बुजुर्ग सड़क पर जा गिरा और मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद करीब एक घंटे तक एंबुलेंस का इंतजार किया गया, लेकिन एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. इस बात को लेकर मौके पर मौजूद लोगों में नाराजगी फैल गई. यह हादसा मंगलवार शाम को बड़ा नयागांव स्थित अशोक फैक्ट्री के पास नेशनल हाईवे पर हुआ. हादसे के बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई.