बूंदी: पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौत, समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंचने पर लोगों में आक्रोश
थाना प्रभारी अरविन्द्र भारद्वाज ने बताया-पिकअप और उसके ड्राइवर को लेकर अभी जानकारी जुटाई जा रही है.
Published : October 6, 2026 at 7:35 PM IST
बूंदी:जिले में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार 65 वर्षीय बुजुर्ग सड़क पर जा गिरा और मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद करीब एक घंटे तक एंबुलेंस का इंतजार किया गया, लेकिन एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. इस बात को लेकर मौके पर मौजूद लोगों में नाराजगी फैल गई. यह हादसा मंगलवार शाम को बड़ा नयागांव स्थित अशोक फैक्ट्री के पास नेशनल हाईवे पर हुआ. हादसे के बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई.
बाइक सवार बुजुर्ग की मौत: हिण्डोली थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि चतरगंज निवासी श्यामलाल सेन (65) मोटरसाइकिल से जा रहे थे. इसी दौरान बड़ा नयागांव में अशोक फैक्ट्री के समीप नेशनल हाईवे पर पिकअप ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि श्यामलाल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में उनकी मौत हो गई. दुर्घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी.
पढ़ें: जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर बूंदी बंद, भाजपा के पूर्व विधायक डोगरा बोले- सरकार हमारी है, पर सिस्टम को जगाना पड़ता है
एक घंटे तक नहीं पहुंची एंबुलेंस: ग्रामीणों ने बताया- हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस को सूचना दी. करीब एक घंटे तक एंबुलेंस के नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी बढ़ती गई. सड़क पर शव पड़ा रहने और वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई. हाईवे पर जाम भी लग गया. सूचना मिलने पर हिंडोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर हिंडोली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.
शव पड़ा होने से लगी थी वाहनों की कतार: इधर, हिंडोली थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज ने हाईवे पर जाम लगने की बात से इनकार किया. दुर्घटना के बाद सड़क पर शव पड़ा होने के कारण वाहनों की लाइन लग गई थी. उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस के अनुसार हादसे के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. दुर्घटना में शामिल पिकअप और उसके चालक को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है.
पढ़ें: बूंदी में हाईवे पर खूनी वारदात: कार में बैठे युवक के सीने में मारी गोली, मौके पर मौत