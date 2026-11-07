दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं, बूंदी में सड़क हादसे में इकलौते बेटे की मौत, परिवार ने किया नेत्रदान
बिशनपुरा रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी.
Published : November 7, 2026 at 3:19 PM IST
बूंदी: दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं. जिस घर में त्योहार के दीप जलने थे, वहां अंधेरा छा गया. गांव जाने की तैयारी कर रहे परिवार को इकलौते बेटे अर्जुन धाकड़ की सड़क हादसे में मौत की खबर मिली तो चीख-पुकार मच गई. महज 19 साल का अर्जुन अब कभी नहीं लौटेगा. लेकिन टूटे परिवार ने दुख में भी मानवता की मिसाल पेश की.परिजनों ने देर रात अर्जुन का नेत्रदान करवाकर दो आंखों से किसी और की जिंदगी रोशन कर दी. घटना सदर थाना क्षेत्र के बिशनपुरा रोड की है.
अज्ञात वाहन की टक्कर ने छीन ली 19 साल के अर्जुन की जान: सदर थाने के सहायक उपनिरीक्षक लादू सिंह ने बताया- अर्जुन धाकड़ शुक्रवार देर शाम स्कूटी से गांव जाने के लिए निकला था. इसी दौरान बिशनपुरा रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि अर्जुन के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं. राहगीरों ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया. लेकिन गंभीर चोटों के चलते उसे बचाया नहीं जा सका. शनिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस अज्ञात वाहन के बारे में जानकारी जुटा रही है.
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रात एक बजे हुआ नेत्रदान: अर्जुन की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था. जवान बेटे को खोने का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल था. लेकिन इसी पीड़ा के बीच परिजनों ने ऐसा फैसला लिया, जो समाज के लिए प्रेरणा बन गया. उन्होंने अर्जुन की आंखों का दान करने की सहमति दी, ताकि उसकी आंखों से किसी जरूरतमंद की दुनिया रोशन हो सके. समाजसेवी राजेश खोईवाल ने बताया कि शाइन इंडिया बूंदी के कोऑर्डिनेटर इदरीश भाई बोहरा के माध्यम से कोटा से डॉ. कुलवंत सिंह सहित टीम को बुलाया गया. टीम देर रात करीब एक बजे जिला चिकित्सालय पहुंची और मोर्चरी रूम में नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की. इकलौते बेटे को खोने के बावजूद परिवार ने दूसरों की जिंदगी में उजाला भरने का जो निर्णय लिया, उसने हर किसी को भावुक कर दिया.
होनहार विद्यार्थी था अर्जुन: केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक गजेंद्र सिंह ने बताया कि अर्जुन धाकड़ पढ़ाई में होनहार विद्यार्थी था. उसने अपनी पूरी स्कूली शिक्षा बूंदी केंद्रीय विद्यालय से प्राप्त की थी और वर्तमान में कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ रहा था. अर्जुन के पिता भी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. परिवार को बेटे से काफी उम्मीदें थीं. दिवाली पर गांव जाने की तैयारी कर रहा अर्जुन परिवार के लिए खुशियों का केंद्र था, लेकिन एक सड़क हादसे ने सारे सपने छीन लिए.
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