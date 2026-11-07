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दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं, बूंदी में सड़क हादसे में इकलौते बेटे की मौत, परिवार ने किया नेत्रदान

मृतक अर्जुन की तस्वीर ( Etv Bharat Bundi )

बूंदी: दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं. जिस घर में त्योहार के दीप जलने थे, वहां अंधेरा छा गया. गांव जाने की तैयारी कर रहे परिवार को इकलौते बेटे अर्जुन धाकड़ की सड़क हादसे में मौत की खबर मिली तो चीख-पुकार मच गई. महज 19 साल का अर्जुन अब कभी नहीं लौटेगा. लेकिन टूटे परिवार ने दुख में भी मानवता की मिसाल पेश की.परिजनों ने देर रात अर्जुन का नेत्रदान करवाकर दो आंखों से किसी और की जिंदगी रोशन कर दी. घटना सदर थाना क्षेत्र के बिशनपुरा रोड की है.