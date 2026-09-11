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Bundi Road Accident : 100 की रफ्तार और सड़क पर तबाही का मंजर, पहले कार को ठोका फिर 6 बाइक को उड़ाया

बूंदी में रफ्तार का कहर. कार और फिर 6 बाइक को उड़ाया. तीन घायल. जानिए पूरा मामला...

Bundi Road Accident
बूंदी में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 9:15 PM IST

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बूंदी: शहर के पुराने नेशनल हाईवे-12 पर गुरुवार रात रफ्तार और नशे का ऐसा खतरनाक मेल देखने को मिला, जिसने कुछ ही सेकंड में सड़क पर तबाही का मंजर खड़ा कर दिया. जयपुर की ओर से करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से आ रही एक कार ने पहले सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मारी. इसके बाद भी कार नहीं रुकी और सड़क किनारे खड़ी 6 मोटरसाइकिलों को एक के बाद एक चपेट में लेते हुए आगे बढ़ गई. हादसे में तीन लोग घायल हो गए.

पूरी घटना पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज सामने आने के बाद हादसे की भयावहता साफ नजर आ रही है. हादसे के दौरान कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि दूसर कार से टक्कर के बाद भी चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. देखते ही देखते सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलें उसकी चपेट में आती चली गईं. कुछ ही पलों में सड़क पर वाहनों के क्षतिग्रस्त हिस्से और बिखरी मोटरसाइकिलें हादसे की भयावहता बयां करने लगीं. तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां अफरा-तफरी मची हुई थी.

बूंदी में भीषण सड़क हादसा... (ETV Bharat Bundi)

पहले कार से भिड़ी, फिर बाइकों को बनाया निशाना : कोतवाली थाने के उपनिरीक्षक देशराज सिंह ने बताया कि कार जयपुर की ओर से तेज गति में आ रही थी. लोगों ने कार की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक बताई. पुराने बाइपास पर सामने से आ रही कार से जोरदार भिड़ंत हो गई. इसके बाद बेकाबू कार सड़क किनारे खड़ी छह मोटरसाइकिलों से जा टकराई. हादसे में कार और छह मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं. टक्कर मारने वाली कार के रुकने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. हादसे में 45 वर्षीय शरीफ उर्फ पप्पा पुत्र छीतर भाई, 42 वर्षीय हनीफ उर्फ मफू पुत्र रहीमा, जाहिद पुत्र मजीद और शमी पुत्र गणपत घायल हैं. तीनों को उपचार के लिए बूंदी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सीसीटीवी ने खोल दी रफ्तार की पूरी कहानी : हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद घटनाक्रम की भयावह तस्वीर सामने आई है. फुटेज में तेज गति से आती करा कुछ ही क्षणों में दूसरी कार से टकराती दिखाई देती है. इसके बाद सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलों की ओर बढ़ती है और एक के बाद एक कई बाइकें उसकी चपेट में आ जाती हैं. कुछ सेकंड के इस घटनाक्रम ने सड़क पर खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. लोगों का कहना है कि यदि उस समय सड़क पर वाहनों या राहगीरों की संख्या अधिक होती तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था.

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100 की रफ्तार और सड़क पर तबाही... (ETV Bharat Bundi)

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मेडिकल में नशे की पुष्टि, चालक हिरासत में : कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर कार चालक राहुल मेहरा पुत्र रतन लाल को हिरासत में लिया. पुलिस ने चालक का मेडिकल करवाया, जिसमें उसके नशे में होने की पुष्टि हुई. कार चालक के साथ उसका साथी देवेंद्र पुत्र रामदेव तेली भी मौजूद था. कोतवाली थाने के उपनिरीक्षक देशराज सिंह ने बताया कि पुराने नेशनल हाईवे-12 पर दुर्घटना की सूचना मिली थी.

पुलिस मौके पर पहुंची तो कार द्वारा एक दूसरी कार और अन्य वाहनों को टक्कर मारने की जानकारी मिली. हादसे में घायल तीन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. चालक का मेडिकल करवाया गया, जिसमें उसके नशे में होने की पुष्टि हुई. एसआई ने बताया कि क्षतिग्रस्त हुई कार चालक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है. दोनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.

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