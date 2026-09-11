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Bundi Road Accident : 100 की रफ्तार और सड़क पर तबाही का मंजर, पहले कार को ठोका फिर 6 बाइक को उड़ाया

बूंदी: शहर के पुराने नेशनल हाईवे-12 पर गुरुवार रात रफ्तार और नशे का ऐसा खतरनाक मेल देखने को मिला, जिसने कुछ ही सेकंड में सड़क पर तबाही का मंजर खड़ा कर दिया. जयपुर की ओर से करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से आ रही एक कार ने पहले सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मारी. इसके बाद भी कार नहीं रुकी और सड़क किनारे खड़ी 6 मोटरसाइकिलों को एक के बाद एक चपेट में लेते हुए आगे बढ़ गई. हादसे में तीन लोग घायल हो गए.

पूरी घटना पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज सामने आने के बाद हादसे की भयावहता साफ नजर आ रही है. हादसे के दौरान कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि दूसर कार से टक्कर के बाद भी चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. देखते ही देखते सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलें उसकी चपेट में आती चली गईं. कुछ ही पलों में सड़क पर वाहनों के क्षतिग्रस्त हिस्से और बिखरी मोटरसाइकिलें हादसे की भयावहता बयां करने लगीं. तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां अफरा-तफरी मची हुई थी.

बूंदी में भीषण सड़क हादसा... (ETV Bharat Bundi)

पहले कार से भिड़ी, फिर बाइकों को बनाया निशाना : कोतवाली थाने के उपनिरीक्षक देशराज सिंह ने बताया कि कार जयपुर की ओर से तेज गति में आ रही थी. लोगों ने कार की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक बताई. पुराने बाइपास पर सामने से आ रही कार से जोरदार भिड़ंत हो गई. इसके बाद बेकाबू कार सड़क किनारे खड़ी छह मोटरसाइकिलों से जा टकराई. हादसे में कार और छह मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं. टक्कर मारने वाली कार के रुकने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. हादसे में 45 वर्षीय शरीफ उर्फ पप्पा पुत्र छीतर भाई, 42 वर्षीय हनीफ उर्फ मफू पुत्र रहीमा, जाहिद पुत्र मजीद और शमी पुत्र गणपत घायल हैं. तीनों को उपचार के लिए बूंदी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.