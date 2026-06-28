बूंदी: नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार पर बरसे प्राइवेट स्कूल संचालक
आरटीई भुगतान में देरी, बार-बार निरीक्षण और नोटिस से परेशान निजी स्कूल संचालकों ने उठाए सवाल.
Published : June 28, 2026 at 7:20 PM IST
बूंदी: निजी स्कूल संचालकों ने रविवार को नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार को निशाने पर लिया. प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसायटी से जुड़े स्कूल संचालकों ने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था की खामियां दूर करने के बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे निजी विद्यालयों को लगातार परेशान कर रही है. उन्होंने समय पर आरटीई भुगतान, नियमों के सरलीकरण और अनावश्यक प्रशासनिक दबाव समाप्त करने की मांग उठाई. वहीं सोसायटी पदाधिकारियों ने चेताया कि सरकार ने निजी विद्यालयों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया तो संगठन प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.
प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसायटी के संरक्षक जावेद अहमद ने प्रेस वार्ता में कहा, नीति आयोग की रिपोर्ट में बीते दस वर्ष के दौरान देशभर में करीब 90 हजार सरकारी विद्यालय बंद होने का जिक्र है.जब सरकार शिक्षा का अधिकार कानून के तहत हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराने की बात करती है, तो इतनी बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालय बंद होना शिक्षा नीति पर गंभीर प्रश्नचिह्न है. अहमद ने बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट में देश के 98 हजार 592 सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं होने की बात कही है. इसके अलावा एक लाख 19 हजार विद्यालय बिना बिजली एवं एक लाख 4 हजार 125 सरकारी विद्यालय एक-एक शिक्षक के भरोसे चलना बताया है. यह सरकारी शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति है जबकि निजी विद्यालय सीमित संसाधनों और कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं. फिर भी सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के बजाय उन्हें लगातार परेशान कर रही है.
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अटकता है आरटीई का भुगतान : उन्होंने कहा कि आरटीई अधिनियम में पहली किस्त नवंबर, दूसरी मार्च तक देने का नियम है, लेकिन वर्षों से भुगतान समय पर नहीं हो रहा.इसका विद्यालय संचालन और कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. सोसायटी पदाधिकारी लोकेश सुखवाल ने कहा कि निजी विद्यालयों में बार-बार निरीक्षण कर अनावश्यक नोटिस दिए जा रहे हैं. स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होने के बावजूद आवारा मवेशी हटाने जैसी व्यवस्थाओं के लिए भी विद्यालय संचालकों को नोडल अधिकारी बनाया जा रहा है. उन्होंने भवन सुरक्षा शपथ पत्र की वैधता अवधि एक से बढ़ाकर तीन वर्ष करने की मांग की.
छोटे स्कूलों के नियम सरल करो: सोसायटी जिलाध्यक्ष हरीश तिवारी ने कहा कि आरटीई का भुगतान समय पर नहीं होना, प्री-प्राइमरी के लंबित भुगतान तथा बिना शुल्क के विद्यार्थियों की टीसी के लिए विद्यालयों पर दबाव डालना निजी विद्यालयों के लिए गंभीर आर्थिक चुनौती बन गया. पूर्व जिलाध्यक्ष विश्वनाथ भारद्वाज ने कहा कि आरटीई निरीक्षण के बाद भी विद्यालयों को बार-बार कागजी औपचारिकताओं के नाम पर परेशान किया जाता है. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों और कच्ची बस्तियों में संचालित छोटे निजी विद्यालयों के लिए नियमों का सरलीकरण तथा बढ़ती महंगाई को देखते हुए यूनिट कॉस्ट में वृद्धि की मांग की.
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बिजली-पानी में मांगी छूट
- सोसायटी ने यह मांग उठाई कि निजी विद्यालयों के बिजली-पानी के बिल घरेलू श्रेणी में किए जाएं
- निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों के समान छात्रवृत्ति, स्कूटी एवं अन्य सरकारी लाभ दिए जाएं
- बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट सूची को दोबारा शुरू किया जाए
- बिना मान्यता संचालित अवैध विद्यालयों और डमी एडमिशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो
- कोचिंग एक्ट तत्काल लागू किया जाए
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