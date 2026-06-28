ETV Bharat / state

बूंदी: नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार पर बरसे प्राइवेट स्कूल संचालक

बूंदी: निजी स्कूल संचालकों ने रविवार को नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार को निशाने पर लिया. प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसायटी से जुड़े स्कूल संचालकों ने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था की खामियां दूर करने के बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे निजी विद्यालयों को लगातार परेशान कर रही है. उन्होंने समय पर आरटीई भुगतान, नियमों के सरलीकरण और अनावश्यक प्रशासनिक दबाव समाप्त करने की मांग उठाई. वहीं सोसायटी पदाधिकारियों ने चेताया कि सरकार ने निजी विद्यालयों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया तो संगठन प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.

प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसायटी के संरक्षक जावेद अहमद ने प्रेस वार्ता में कहा, नीति आयोग की रिपोर्ट में बीते दस वर्ष के दौरान देशभर में करीब 90 हजार सरकारी विद्यालय बंद होने का जिक्र है.जब सरकार शिक्षा का अधिकार कानून के तहत हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराने की बात करती है, तो इतनी बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालय बंद होना शिक्षा नीति पर गंभीर प्रश्नचिह्न है. अहमद ने बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट में देश के 98 हजार 592 सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं होने की बात कही है. इसके अलावा एक लाख 19 हजार विद्यालय बिना बिजली एवं एक लाख 4 हजार 125 सरकारी विद्यालय एक-एक शिक्षक के भरोसे चलना बताया है. यह सरकारी शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति है जबकि निजी विद्यालय सीमित संसाधनों और कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं. फिर भी सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के बजाय उन्हें लगातार परेशान कर रही है.

प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसायटी पदाधिकारी (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें:अधिकार भी, कानून भी फिर भी नहीं मिल रहा एडमिशन, निजी स्कूलों की मनमानी पड़ रही भारी