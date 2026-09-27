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बड़ा बयान : नरेश मीणा बोले- मुझे राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए बार-बार जेल भेजा गया

हिंडौली क्षेत्र के रोशनदा में सभा को संबोधित करते नरेश मीणा ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: टोंक जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद भगत सिंह सेना के प्रमुख एवं किसान नेता नरेश मीणा ने अपनी सियासी सक्रियता तेज कर दी है. हिंडौली विधानसभा क्षेत्र के रोशनदा गांव में शनिवार रात आयोजित तेजाजी महाराज के मेले में हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच मीणा ने आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 'मुझे राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए बार-बार जेल भेजा गया, लेकिन मैं संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं हूं.'