बड़ा बयान : नरेश मीणा बोले- मुझे राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए बार-बार जेल भेजा गया
जेल से बाहर आते ही नरेश मीणा ने बढ़ाई सियासी सक्रियता. अब बूंदी-बारां में समर्थित प्रत्याशी उतारने का ऐलान. कही ये बड़ी बात...
Published : September 27, 2026 at 1:32 PM IST
बूंदी: टोंक जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद भगत सिंह सेना के प्रमुख एवं किसान नेता नरेश मीणा ने अपनी सियासी सक्रियता तेज कर दी है. हिंडौली विधानसभा क्षेत्र के रोशनदा गांव में शनिवार रात आयोजित तेजाजी महाराज के मेले में हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच मीणा ने आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 'मुझे राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए बार-बार जेल भेजा गया, लेकिन मैं संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं हूं.'
उन्होंने घोषणा की कि आगामी पंचायत चुनाव में बूंदी और बारां जिले में पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद तक उनके समर्थित प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे. उन्होंने मेले में मौजूद लोगों से हाथ उठाकर समर्थन भी मांगा. मीणा के इस ऐलान के बाद बूंदी जिले की ग्रामीण राजनीति में नए सियासी समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. रोशनदा के तेजाजी मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और समर्थकों की मौजूदगी में उन्होंने पंचायत स्तर से राजनीतिक आधार मजबूत करने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि उनका मकसद गांव की सरकार में ऐसा मजबूत विकल्प खड़ा करना है, जो आम जनता, किसानों और गरीबों की आवाज मजबूती से उठा सके.
हाथ उठाकर मांगा समर्थन, लोगों ने दिया भरोसा : सभा को संबोधित करते हुए नरेश मीणा ने मौजूद लोगों से सीधे सवाल किया कि यदि उनके समर्थित प्रत्याशी पंचायत चुनाव में मैदान में उतरते हैं तो क्या वे उनका साथ देंगे. इस पर बड़ी संख्या में लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन का भरोसा जताया. मीणा ने कहा कि अब समय आ गया है कि पंचायत स्तर पर भी जनता के बीच से मजबूत नेतृत्व सामने आए. उन्होंने बूंदी के साथ बारां जिले में भी अपने समर्थित प्रत्याशी उतारने की बात कही. पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अभी से गांव-गांव संपर्क बढ़ाने तथा संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया.
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समरावता और पीपलोदी आंदोलन का किया जिक्र : अपने संबोधन में मीणा ने गरीबों, किसानों और पीड़ितों के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखने की बात कही. उन्होंने समरावता प्रकरण, पीपलोदी हादसे के बाद हुए आंदोलन और जेल में बिताए समय का जिक्र करते हुए कहा कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने जनता की आवाज उठाना नहीं छोड़ा. मीणा ने कहा कि वे लोक देवता तेजाजी महाराज और बाबा रामदेव से प्रेरणा लेकर जनसेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि वे लोगों के बीच रहकर उनके हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहें.
राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए बार-बार जेल भेजा : सभा के दौरान नरेश मीणा ने लोकसभा अध्यक्ष पर भी आरोपों की बौछार की. उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए बार-बार जेल भेजा गया. साथ ही उन्होंने क्षेत्र में संसाधनों के उपयोग और बनास नदी में बजरी खनन का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने हाड़ौती क्षेत्र में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए समर्थकों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया. कार्यक्रम के अंत में उन्होंने तेजाजी महाराज के मेले में मिले सम्मान और स्वागत के लिए ग्रामीणों व समर्थकों का आभार जताया. साथ ही आगामी चुनाव में अपने समर्थित प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की.
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