ETV Bharat / state

बूंदी पुलिस का मेगा ऑपरेशन: 94 ठिकानों पर छापे, 283 अपराधी दबोचे

बूंदी में 24-26 अक्टूबर तक चले तीन दिवसीय एरिया डोमिनेन्स अभियान में 48 पुलिस टीमों ने 94 ठिकानों पर एकसाथ दबिश दी.

Bundi police Action
बूंदी पुलिस की गिरफ्त में अपराधी (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: अपराधियों के होश उड़ाने वाला तीन दिवसीय एरिया डोमिनेन्स विशेष अभियान बूंदी जिले में पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में शुमार हो गया है. जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा के नेतृत्व में 24 से 26 अक्टूबर तक चले इस ऑपरेशन में 94 ठिकानों पर एकसाथ दबिश दी गई और 283 वांछित, फरार व सक्रिय अपराधियों को पुलिस ने दबोचने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

पुलिस कार्यवाही से अपराधियों में हड़कंप: एसपी ने बताया कि अभियान के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 158 पुलिस अधिकारी और जवानों को 48 विशेष टीमों में बांटकर एकसाथ कार्रवाई की गई. पुलिस की अचानक दबिश से अपराधियों में हड़कंप मच गया. पुलिस ने इस विशेष अभियान में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ 6 प्रकरण, अवैध शराब तस्करों पर 19 प्रकरण, आरपीजीओ एक्ट के तहत 9 प्रकरण और आर्म्स एक्ट के तहत 11 प्रकरण दर्ज किए. कुल मिलाकर 45 प्रकरण दर्ज कर 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही 13 स्थाई वारंटी, 34 गिरफ्तारी वारंटी, 38 वांछित अपराधी और 150 सक्रिय अपराधी धरे गए. एसपी राजेंद्र मीणा ने बताया कि जिले में चल रही अवैध गतिविधियों, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों और शराब की बिक्री पर नकेल कसना विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य था.

इसे भी पढ़ें- एरिया डोमिनेशन: जयपुर में बदमाशों के ठिकानों पर तड़के पुलिस की छापेमारी, 700 संदिग्ध बदमाशों को पकड़ा

हर टीम को पहले से चिन्हित ठिकाने दिए गए: एसपी ने बताया कि 158 पुलिस अधिकारी और जवानों को 48 विशेष टीमों में अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी. हर टीम को पहले से चिन्हित ठिकानों पर भेजा गया था. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा के सुपरविजन में वृताधिकारियों व थानाधिकारियों ने मिलकर बूंदी जिले के विभिन्न इलाकों में दबिश दी. हर टीम को पहले से चिन्हित ठिकाने दिए गए थे, जिन पर तड़के से लेकर देर रात तक ऑपरेशन जारी रहा.

TAGGED:

AREA DOMINANCE
94 ठिकानों पर एकसाथ छापे
283 अपराधी दबोचे
तीन दिवसीय एरिया डोमिनेन्स अभियान
BUNDI POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ महापर्व: अर्घ्य से पहले कुछ इस तरह तैयार होता है महाप्रसाद, जानें क्या है खासियत

ASEAN Summit: पीएम मोदी बोले- भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है आसियान

जानिए कितना खतरनाक है ग्रेड 2 फैटी लिवर, किसे होता है Fatty Liver Disease

इन देशों में स्लीपर बसें हैं बैन, जानिए हादसा होने पर क्यों बचना हो जाता है मुश्किल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.