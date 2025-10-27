बूंदी पुलिस का मेगा ऑपरेशन: 94 ठिकानों पर छापे, 283 अपराधी दबोचे
बूंदी में 24-26 अक्टूबर तक चले तीन दिवसीय एरिया डोमिनेन्स अभियान में 48 पुलिस टीमों ने 94 ठिकानों पर एकसाथ दबिश दी.
Published : October 27, 2025 at 7:45 PM IST
बूंदी: अपराधियों के होश उड़ाने वाला तीन दिवसीय एरिया डोमिनेन्स विशेष अभियान बूंदी जिले में पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में शुमार हो गया है. जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा के नेतृत्व में 24 से 26 अक्टूबर तक चले इस ऑपरेशन में 94 ठिकानों पर एकसाथ दबिश दी गई और 283 वांछित, फरार व सक्रिय अपराधियों को पुलिस ने दबोचने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.
पुलिस कार्यवाही से अपराधियों में हड़कंप: एसपी ने बताया कि अभियान के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 158 पुलिस अधिकारी और जवानों को 48 विशेष टीमों में बांटकर एकसाथ कार्रवाई की गई. पुलिस की अचानक दबिश से अपराधियों में हड़कंप मच गया. पुलिस ने इस विशेष अभियान में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ 6 प्रकरण, अवैध शराब तस्करों पर 19 प्रकरण, आरपीजीओ एक्ट के तहत 9 प्रकरण और आर्म्स एक्ट के तहत 11 प्रकरण दर्ज किए. कुल मिलाकर 45 प्रकरण दर्ज कर 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही 13 स्थाई वारंटी, 34 गिरफ्तारी वारंटी, 38 वांछित अपराधी और 150 सक्रिय अपराधी धरे गए. एसपी राजेंद्र मीणा ने बताया कि जिले में चल रही अवैध गतिविधियों, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों और शराब की बिक्री पर नकेल कसना विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य था.
इसे भी पढ़ें- एरिया डोमिनेशन: जयपुर में बदमाशों के ठिकानों पर तड़के पुलिस की छापेमारी, 700 संदिग्ध बदमाशों को पकड़ा
हर टीम को पहले से चिन्हित ठिकाने दिए गए: एसपी ने बताया कि 158 पुलिस अधिकारी और जवानों को 48 विशेष टीमों में अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी. हर टीम को पहले से चिन्हित ठिकानों पर भेजा गया था. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा के सुपरविजन में वृताधिकारियों व थानाधिकारियों ने मिलकर बूंदी जिले के विभिन्न इलाकों में दबिश दी. हर टीम को पहले से चिन्हित ठिकाने दिए गए थे, जिन पर तड़के से लेकर देर रात तक ऑपरेशन जारी रहा.