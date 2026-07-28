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बूंदी पुलिस ने असली मालिकों को लौटाए 25 लाख के 101 गुमशुदा मोबाइल

CEIR पोर्टल और IMEI ट्रैकिंग की मदद से कई राज्यों तक पहुंची बूंदी पुलिस.

SP Sharma returning the lost mobile phone to its rightful owner.
असली मालिक को गुम मोबाइल लौटाते एसपी शर्मा (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 4:03 PM IST

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बूंदी: आधुनिक तकनीक और साइबर जांच की बदौलत जिला पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन तलाशने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की. जिलेभर में विशेष साइबर अभियान के तहत पुलिस ने करीब 25 लाख मूल्य के 101 गुमशुदा एवं चोरी मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपे.

CEIR पोर्टल, IMEI ट्रैकिंग की मदद: पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने मंगलवार दोपहर पत्रकार वार्ता में बताया कि जिले के सभी थानों और साइबर टीम ने CEIR पोर्टल, IMEI ट्रैकिंग और आधुनिक तकनीकी विश्लेषण का प्रभावी उपयोग करते हुए गुमशुदा मोबाइलों की तलाश की. तकनीकी जांच के जरिए कई मोबाइल विभिन्न जिलों और राज्यों में सक्रिय मिले. उन्हें ट्रेस कर कानूनी प्रक्रिया के बाद बरामद किया गया. बरामद 101 मोबाइल के सत्यापन के बाद वास्तविक मालिकों को सुपुर्द किए गए. मोबाइल पाने वाले कुछ लोग बोले, अपने खोए मोबाइल मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के प्रयास से मोबाइल सुरक्षित मिल गया.

पढ़ें:बीकानेर पुलिस की बड़ी सफलता, 100 गुमशुदा मोबाइल बरामद, 30 लाख रुपये के फोन मालिकों को लौटाए

पोर्टल पर दर्ज कराएं शिकायत: एसपी शर्मा ने कहा कि मोबाइल फोन बैंकिंग, डिजिटल दस्तावेज और डाटा का प्रमुख साधन है. ऐसे में गुम मोबाइल की सूचना तुरंत पुलिस को देना बेहद आवश्यक है. समय पर सूचना मिलने से मोबाइल ब्लॉक कराने और ट्रैकिंग शुरू करने में आसानी होती है. इससे बरामदगी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. बूंदी पुलिस पहले भी CEIR पोर्टल के माध्यम से बड़ी संख्या में गुमशुदा मोबाइल बरामद कर चुकी है और भविष्य में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

नागरिकों से अपील: एसपी ने नागरिकों से आग्रह किया कि यदि किसी का मोबाइल गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो बिना देरी किए निकटतम पुलिस थाना या साइबर पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराएं. CEIR पोर्टल पर मोबाइल की जानकारी दर्ज कर उसे ब्लॉक कराने और ट्रैकिंग प्रक्रिया भी तत्काल करें. तकनीक और समय पर सूचना का समन्वय ही गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है.

पढ़ें:साइबर फ्रॉड के काम में लिए 300 मोबाइल कराए ब्लॉक, दो माह में ठगे 97 लाख रुपए करवाए रिफंड

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BUNDI POLICE RETURNED LOST MOBILE
101 MISSING MOBILE WORTH 25 LAKH
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BUNDI POLICE LOCATE MISSING MOBILE

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