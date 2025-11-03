ETV Bharat / state

वीडीओ भर्ती परीक्षा में ड्यूटी दे रहे कांस्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली...जानिए मामला

बूंदी पुलिस लाइन का कांस्टेबल घटना के समय वीडीओ भर्ती परीक्षा के पेपर की निगरानी ड्यूटी पर था. मृतक दूदू के धांधोली का निवासी था.

मौके पर जानकारी जुटाते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 7:43 AM IST

बूंदी: ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा में डयूटी के दौरान रविवार रात एक कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. साथी पुलिसकर्मी घायल कांस्टेबल को जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. मृतक कांस्टेबल किशनलाल शर्मा दूदू के धांधोली गांव का निवासी था और अभी बूंदी पुलिस लाइन में तैनात था.

पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि कांस्टेबल किशन की आत्महत्या के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है. किशन का मोबाइल और ड्यूटी रिकॉर्ड जब्त कर लिया है ताकि पता लगाया जा सके कि उसने यह कदम क्यों उठाया. किशनलाल रविवार को डाकघर स्थित VDO भर्ती परीक्षा के पेपर की निगरानी ड्यूटी पर था. साथी पुलिसकर्मियों के साथ तैनाती के दौरान कुछ देर बाद बाथरूम गया, जहां उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. गोली की आवाज सुनते ही अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो किशनलाल लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था. सहकर्मियों ने तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

मौके पर ही मौत: डॉक्टरों के अनुसार, गोली सिर में लगने से अधिक रक्तस्राव हुआ. इससे मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही एसपी राजेंद्र कुमार मीणा, एएसपी और कोतवाली थाना पुलिस दल अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली. कांस्टेबल के साथ ड्यूटी पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों से पूछताछ की. पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है. सोमवार सुबह उनके बूंदी पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस मान रही है कि यह आत्महत्या का मामला है, लेकिन कारण अब तक अज्ञात हैं. ड्यूटी का तनाव था या निजी परेशानी, फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है.

