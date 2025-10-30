बैंकों में नकली सोना रख लिया एक करोड़ का गोल्ड लोन, मास्टरमाइंड जयपुर से गिरफ्तार
बूंदी पुलिस ने नकली स्वर्ण आभूषणों से गोल्ड लोन लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पकड़ा है.
Published : October 30, 2025 at 6:22 PM IST
बूंदी: पुलिस ने ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जिसने बैंकों को चूना लगाने का ऐसा तानाबाना बुना कि कई वित्तीय संस्थाएं भी हैरान रह गईं. आरोपी ने विभिन्न बैंकों में नकली आभूषण गिरवी रखकर करीब एक करोड़ रुपये का गोल्ड लोन हासिल कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया. इस धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड संजय सोनी को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है. वह पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था. उस पर 10 हजार रुपए का इनाम था.
नकली को असली बता बनाता फर्जी रिपोर्ट: जब सोना निकला था पीतल, उड़ गए थे होश: कोतवाली प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी संजय सोनी (43 वर्ष) पुत्र सत्यनारायण बैंकों में गोल्ड लोन के मामलों में मूल्यांकनकर्ता (वैल्यूवर) के रूप में कार्यरत था. वह अपनी मिलीभगत वाले ग्राहकों के नकली आभूषणों की जांच कर उन्हें असली बताने की फर्जी रिपोर्ट तैयार करता था. इन फर्जी रिपोर्टों के आधार पर बैंक उन ग्राहकों को लाखों रुपए का गोल्ड लोन मंजूर कर देते थे. ऋण स्वीकृत होने के बाद आरोपी और उसके साथी नकली आभूषणों की अदला-बदली कर पूरा पैसा हड़प लेते थे. सीआई ने बताया कि बूंदी शहर की कई बैंक शाखाओं से इसी तरीके से करीब एक करोड़ रुपए का लोन उठाया गया, जिसके बाद संजय सोनी फरार हो गया.
तीन मुकदमे दर्ज: कोतवाली प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली बूंदी में तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं. वह गिरफ्तारी से बचने के लिए जयपुर, दिल्ली और मध्यप्रदेश में लगातार ठिकाने बदलता रहा. पुलिस की विशेष टीम ने कड़ी मेहनत कर आरोपी की लोकेशन जयपुर में ट्रेस की. आरोपी को जयपुर से डिटेन कर बूंदी लाया गया.
शेयर बाजार में उड़ाई धोखाधड़ी की रकम: थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी ने लोन से प्राप्त रकम को शेयर बाजार और ऑनलाइन सट्टे में निवेश कर दिया था. धीरे-धीरे यह पूरी राशि उसने खुर्द-बुर्द कर दी. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब यह जांच की जा रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन शामिल था और किन बैंक कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध रही. न्यायालय से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है. जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह सफलता मिली है.