बैंकों में नकली सोना रख लिया एक करोड़ का गोल्ड लोन, मास्टरमाइंड जयपुर से गिरफ्तार

बूंदी: पुलिस ने ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जिसने बैंकों को चूना लगाने का ऐसा तानाबाना बुना कि कई वित्तीय संस्थाएं भी हैरान रह गईं. आरोपी ने विभिन्न बैंकों में नकली आभूषण गिरवी रखकर करीब एक करोड़ रुपये का गोल्ड लोन हासिल कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया. इस धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड संजय सोनी को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है. वह पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था. उस पर 10 हजार रुपए का इनाम था.

नकली को असली बता बनाता फर्जी रिपोर्ट: जब सोना निकला था पीतल, उड़ गए थे होश: कोतवाली प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी संजय सोनी (43 वर्ष) पुत्र सत्यनारायण बैंकों में गोल्ड लोन के मामलों में मूल्यांकनकर्ता (वैल्यूवर) के रूप में कार्यरत था. वह अपनी मिलीभगत वाले ग्राहकों के नकली आभूषणों की जांच कर उन्हें असली बताने की फर्जी रिपोर्ट तैयार करता था. इन फर्जी रिपोर्टों के आधार पर बैंक उन ग्राहकों को लाखों रुपए का गोल्ड लोन मंजूर कर देते थे. ऋण स्वीकृत होने के बाद आरोपी और उसके साथी नकली आभूषणों की अदला-बदली कर पूरा पैसा हड़प लेते थे. सीआई ने बताया कि बूंदी शहर की कई बैंक शाखाओं से इसी तरीके से करीब एक करोड़ रुपए का लोन उठाया गया, जिसके बाद संजय सोनी फरार हो गया.

