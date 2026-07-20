ETV Bharat / state

बूंदी पुलिस ने 20 म्यूल खाताधारकों को गिरफ्तार किया, करोड़ों की ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क पर कसा शिकंजा

बूंदी: साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान "ऑपरेशन साइबर शील्ड" के तहत बूंदी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के नेटवर्क को मजबूत करने वाले 20 म्यूल खाताधारकों को गिरफ्तार किया है. नैनवा थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने धन के लालच में अपने बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराए थे, जिनका इस्तेमाल देशभर में ऑनलाइन ठगी की रकम को ठिकाने लगाने और एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित करने के लिए किया जा रहा था.

जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम, संदिग्ध बैंक खातों की पहचान और साइबर हॉटस्पॉट पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान "ऑपरेशन साइबर शील्ड" चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत एएसपी संजय सिंह चम्पावत के मार्गदर्शन, नैनवा सीओ ओमप्रकाश के सुपरविजन में नैनवां थाना प्रभारी सहदेव सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह बड़ी सफलता हासिल की.

इसे भी पढ़ें- Operation Mule Hunter: अलवर पुलिस ने दो महीने में 150 से ज्यादा ठग दबोचे, 1500 से अधिक बैंक खाते रडार पर

लालच में दिए बैंक अकाउंट: एसपी ने बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल एवं प्रतिबंध पोर्टल पर चिन्हित संदिग्ध बैंक खातों और साइबर हॉटस्पॉट लोकेशन के आधार पर दो दिवसीय विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान तकनीकी विश्लेषण, खुफिया सूचनाओं और गहन जांच के जरिए उन लोगों की पहचान की गई, जिन्होंने अपने नाम से बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराधियों को किराये अथवा कमीशन के बदले उपयोग के लिए दे दिए थे

20 खाताधारक गिरफ्तार: एसपी ने बताया कि जांच में सामने आया कि इन खातों में देशभर के लोगों से साइबर ठगी कर वसूली गई रकम जमा कराई जाती थी. बाद में यह राशि अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर नकद निकासी या अन्य माध्यमों से साइबर गिरोह तक पहुंचाई जाती थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे 20 खाताधारकों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साइबर ठगी के नेटवर्क को सक्रिय रखने में सहयोग किया.