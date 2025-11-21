ETV Bharat / state

पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

दर्ज रिपोर्ट में बताया कि बच्चों को घर पर छोड़कर हिंडोली मजदूरी करने गया था. शाम को घर पहुंचा तो बेटी घर पर नहीं मिली. रिपोर्ट में बताया कि बेटी का रिश्तेदारों संग तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद विनोद नामक युवक पर शक जाहिर करते हुए थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई.

बूंदीः जिले की पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 65 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने बताया कि मामला 24 फरवरी 2025 को हिंडोली थाने में दर्ज हुआ था. इसमें पीड़िता के पिता ने 10 फरवरी को नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी.

बहला-फुसलाकर ले गया था आरोपीः विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने बताया कि पुलिस जांच में नाबालिग को आरोपी विनोद द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया. पुलिस ने पीड़ित को बरामद कर उसका मेडिकल करवाया तो उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके चालान कोर्ट में पेश किया. मामले में सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 के न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र प्रभुलाल को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 65 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया. उन्होंने बताया कि मामले में न्यायालय में 11 गवाह और 25 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए.

20 साल का कारावासः विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने जिले के एक थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि 5 अगस्त 2024 को करीब सुबह 5 बजे जब मां उठी तो नाबालिग घर से गायब मिली. इस पर परिजनों ने नाबालिग को आसपास के क्षेत्र में ढूंढा. कई घंटे के बाद भी नाबालिग के नहीं मिलने पर परिजनों को एक युवक पर शक हुआ. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि परिजनों की ओर से युवक के घर जाकर तलाशी ली गई, तो युवक भी घर से गायब मिला. इस पर प्रकरण दर्ज करते हुए थाना पुलिस ने कार्रवाई कर पीड़िता को जोधपुर से दस्तयाब किया. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी नाबालिक को जोधपुर ले गया और करीब दो माह तक दुष्कर्म किया. मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है.