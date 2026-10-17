नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना
नाबालिग मां के साथ रिश्तेदारी में गई थी. आरोपी उसे वहां से भगा ले गया. पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर दुष्कर्म का केस बनाया.
Published : October 17, 2026 at 9:24 AM IST
बूंदी: नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में बूंदी की विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 25 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया.
विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि विशेष पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या-1 बूंदी के न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने शुक्रवार को सुनाए अपने फैसले में आरोपी बूंदी जिले के तालेड़ा थाना इलाके के एक गांव के अमनदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह को दोषी ठहराया. जोशी ने बताया कि घटना 7 अगस्त 2025 की है. शहर के थाना सदर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ रिश्तेदारी में गई हुई थी. इसी दौरान रात 12 बजे अभियुक्त उसकी बेटी को कथित रूप से बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया. बेटी के अचानक गायब होने से परिजनों की चिंता बढ़ गई.
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दस्तयाब किया तो सामने आया दुष्कर्म का मामला: रिपोर्ट मिलने के बाद थाना सदर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग पीड़िता को दस्तयाब किया. पूछताछ के दौरान पीड़िता ने आरोप लगाया कि अभियुक्त उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में आगे अनुसंधान किया तथा साक्ष्य जुटाए. अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया.
9 गवाहों के बयान, 25 दस्तावेज बने अहम आधार: विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए न्यायालय में 9 गवाहों के बयान कराए. इसके साथ ही 25 दस्तावेज भी प्रदर्शित किए गए. न्यायालय में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रकरण की सुनवाई पूरी हुई. इसके बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या-1 के न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त अमनदीप सिंह को दोषी ठहराया.