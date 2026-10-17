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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना

बूंदी की विशेष पॉक्सो अदालत ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में बूंदी की विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 25 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया.

विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि विशेष पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या-1 बूंदी के न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने शुक्रवार को सुनाए अपने फैसले में आरोपी बूंदी जिले के तालेड़ा थाना इलाके के एक गांव के अमनदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह को दोषी ठहराया. जोशी ने बताया कि घटना 7 अगस्त 2025 की है. शहर के थाना सदर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ रिश्तेदारी में गई हुई थी. इसी दौरान रात 12 बजे अभियुक्त उसकी बेटी को कथित रूप से बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया. बेटी के अचानक गायब होने से परिजनों की चिंता बढ़ गई.