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Bundi POCSO Court का फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल

विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने बताया- मामला हिंडोली थाना क्षेत्र से जुड़ा है.पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

Special POCSO Court No. 2, Bundi
विशेष पॉक्सो अदालत क्रम संख्या-2, बूंदी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: नाबालिग को घर से ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में बूंदी की विशेष पॉक्सो अदालत क्रम संख्या-2 ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. करीब एक साल से चल रहे इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान और 29 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए. सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई.

पिता की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ था मामला: विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत कुमार सोनी ने बताया कि मामला हिंडोली थाना क्षेत्र से जुड़ा है. 2 दिसंबर 2025 को पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 नवंबर 2025 को वह और उसकी पत्नी काम पर गए थे. घर पर उनकी नाबालिग बेटी और परिवार के अन्य सदस्य थे. वापस लौटने पर बेटी घर पर नहीं मिली. तलाश के बाद भी पता नहीं चलने पर पिता ने रिश्तेदार शोभित नामा पर संदेह जताया. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

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बयान और साक्ष्यों के आधार पर जुर्म प्रमाणित: पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर विधि अनुसार बयान दर्ज किए. अनुसंधान के दौरान पीड़िता के बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शोभित नामा द्वारा नाबालिग को घर से ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला प्रमाणित माना गया. इसके बाद अनुसंधान अधिकारी मुकेश कुमार यादव ने न्यायालय में चालान पेश किया. प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में रखने से सुनवाई पर विशेष ध्यान दिया गया.

14 गवाह और 29 दस्तावेजों से मजबूत हुआ अभियोजन पक्ष: सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान करवाए और 29 दस्तावेज अदालत में पेश किए. इन साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप साबित किए गए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या-2 के न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने आरोपी को दोषी माना.

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20 साल की जेल और 50 हजार रुपए का जुर्माना: मंगलवार को अदालत ने आरोपी शोभित नामा पुत्र अशोक नामा, निवासी रंगबाड़ी, कोटा को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.

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