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Nikay Chunav 2026 : बूंदी में 'चप्पल' पर घमासान, निर्दलीय प्रत्याशी बोले- चिह्न लोगों के बीच बना मजाक

प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स ने कहा- चुनाव चिन्ह मतदाताओं के बीच उनकी पहचान का प्रमुख माध्यम होता है. ऐसे में 'चप्पल' निशान मिलने से उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. वे जब जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे तो विरोधी प्रत्याशी और कुछ लोग उनका मजाक बना सकते हैं.

बूंदी: नगर निकाय चुनाव में शुक्रवार को 'चप्पल' चुनाव चिह्न मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया. चुनाव चिह्न बदलने की मांग को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और निर्वाचन आयोग से चप्पल के स्थान पर अन्य चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की.

कई वार्डों में एक ही चुनाव चिन्ह आवंटित: कैंडिडेट्स के अनुसार, वार्ड 20 से निर्दलीय चुनाव लड़ रही निर्मला सिंह, वार्ड 55 से लोकेश कुमार मीणा, वार्ड 23 से अनवर हुसैन, वार्ड 56 से विशाल पटवा सहित अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों को 'चप्पल' चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है.

निर्दलीय प्रत्याशी लोकेश कुमार मीणा ने कहा कि निर्वाचन विभाग द्वारा कई निर्दलीय उम्मीदवारों को चप्पल का चुनाव चिन्ह जारी किया गया है. इससे विकट स्थिति पैदा हो गई है. प्रचार में लोगों के बीच मजाक का विषय बनने की आशंका है. चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद नाराज निर्दलीय प्रत्याशी एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई.

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अधिकारी बोले- बदलाव संभव नहीं: बूंदी रिटर्निंग अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा ने बताया कि कुछ प्रत्याशियों ने शिकायत दी है, लेकिन चुनाव चिन्ह का आवंटन सीरियल नंबर से होता है. इसमें अलमारी भी है, चप्पल भी है. सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है.