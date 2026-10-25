बूंदी: नाबालिग पोती की हत्या का आरोपी दादा गिरफ्तार, धारदार हथियार से कर दी थी नृशंस हत्या
नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में उसके आरोपी दादा को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
Published : October 25, 2026 at 5:06 PM IST
बूंदी: जिले के नैनवां थाना क्षेत्र में पारिवारिक रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां नाबालिग पोती की हत्या के आरोप में पुलिस ने दादा मोहन नाथ (63) को गिरफ्तार कर लिया है. दुगारी गांव की कालबेलिया बस्ती में हुई इस घटना में नाबालिग पोती खून से लथपथ हालत में घर पर मिली थी. गंभीर रूप से घायल पूजा को पहले बूंदी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. वहां उपचार के दौरान 24 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया. मामले में पुलिस का अनुसंधान जारी है.
घर पहुंचा पिता तो खून से लथपथ मिली बेटी: एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि परिवादी नारायण नाथ ने 24 अक्टूबर को नैनवां थाने में रिपोर्ट दी. परिवादी ने बताया कि वह बांसी से करीब साढ़े तीन बजे घर लौटा तो उसकी बेटी पूजा कमरे में खून से लथपथ और बेहोश पड़ी थी. वह बोल नहीं पा रही थी. उस समय घर पर उसके दादा मोहन नाथ मौजूद नहीं थे. परिवादी की पत्नी मोढ़ी बाई ने बताया कि मोहन नाथ के हाथों और कपड़ों पर खून के निशान थे. मोढ़ी बाई के अनुसार, उसने मोहन को घर से निकलते हुए देखा था, जो लूना मोटरसाइकिल लेकर वहां से चला गया था. बेटी की हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए. इसके बाद आसपास के लोगों को सूचना दी गई और समाज के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए.
बूंदी से कोटा किया रेफर, उपचार के दौरान तोड़ा दम: थाना प्रभारी हेमराज मीणा ने बताया कि परिजनों ने गंभीर रूप से घायल पूजा को तत्काल बूंदी जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. परिजन उसे कोटा लेकर पहुंचे और उपचार के लिए भर्ती कराया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी. 24 अक्टूबर की सुबह करीब सात से आठ बजे के बीच उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मासूम की मौत के बाद मामला हत्या में बदल गया.
एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी को पकड़ा: घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चम्पावत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसवीर मीणा के मार्गदर्शन तथा नैनवां पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश के सुपरविजन में थाना प्रभारी हेमराज मीणा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने सूचना मिलते ही आरोपी की तलाश शुरू की. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुगारी गांव की कालबेलिया बस्ती निवासी मोहन नाथ (63) पुत्र नन्दा नाथ को डिटेन किया. पूछताछ और मामले में अनुसंधान के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
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