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बूंदी: नाबालिग पोती की हत्या का आरोपी दादा गिरफ्तार, धारदार हथियार से कर दी थी नृशंस हत्या

नैनवां थाना, बूंदी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले के नैनवां थाना क्षेत्र में पारिवारिक रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां नाबालिग पोती की हत्या के आरोप में पुलिस ने दादा मोहन नाथ (63) को गिरफ्तार कर लिया है. दुगारी गांव की कालबेलिया बस्ती में हुई इस घटना में नाबालिग पोती खून से लथपथ हालत में घर पर मिली थी. गंभीर रूप से घायल पूजा को पहले बूंदी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. वहां उपचार के दौरान 24 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया. मामले में पुलिस का अनुसंधान जारी है.