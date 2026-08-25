प्रहलाद गुंजल का BJP पर तंज, बोले- मुगालते में न रहे कोई, एकजुट कांग्रेस नगर निकायों में बनाएगी अपना बोर्ड
प्रहलाद गुंजल ने भाजपा पर साधा निशाना और विधायक हरिमोहन शर्मा ने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देने के संकेत दिए.
Published : August 25, 2026 at 5:58 PM IST
बूंदी: नगर निकाय चुनाव की आहट के साथ बूंदी की सियासत में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. मंगलवार को कांग्रेस की ओर से आयोजित दावेदारों की बैठक में बड़ी संख्या में संभावित पार्षद प्रत्याशियों की मौजूदगी ने पार्टी के चुनावी मूड को साफ कर दिया. बैठक में टिकट के दावेदारों ने अपनी राजनीतिक जमीन और जीत की संभावनाएं सामने रखीं, तो बैठक के बाद बंद कमरे में हुई वन-टू-वन बातचीत ने टिकट की दौड़ को और रोचक बना दिया.
इसी बीच कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव लड़ने और जीतने के लिए उत्साहित हैं, जबकि भाजपा मैदान से गायब है. गुंजल ने कहा, "यह कोई टिकट के लिए भीड़ नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ने और जीतने के लिए उत्साहित हैं." उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्राइमाफेसी मैदान से गायब नजर आ रही है. उन्होंने कहा कि यह केवल उनका आकलन नहीं है, बल्कि पूरा राजस्थान इसे देख चुका है. गुंजल ने सवाल उठाया कि भाजपा नेता आखिर किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे और जनता का सामना कैसे करेंगे.
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कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती भाजपा: प्रहलाद गुंजल ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास चुनाव टालते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था. गुंजल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दबाव के बाद मजबूरी में भाजपा जनता के बीच आने का साहस जुटा पा रही है. उन्होंने दावा किया कि हताश और निराश सोच कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती. गुंजल ने कहा कि राजस्थान के नगर निकायों में कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे और कोई इस मुगालते में न रहे कि कांग्रेस बिखरी हुई है. गुंजल ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने दावा किया कि पार्टी में किसी तरह का भ्रम नहीं है और सभी एक राय होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं.
बंद कमरे में दावेदारों का मंथन, बाहर लगी कतार: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नगर निकाय चुनाव के लिए बूंदी विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त चुनाव समन्वयक वाजिद अली चीता की मौजूदगी में दावेदारों की बैठक हुई. बैठक में बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, पूर्व विधायक ममता शर्मा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष महावीर मीणा सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. बैठक में पार्षद टिकट के दावेदारों ने अपने आवेदनों की हार्ड कॉपी जमा कराई. इसके बाद पार्टी नेताओं ने दावेदारों से अलग-अलग वन-टू-वन बातचीत शुरू की.
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PCC के सामने रखा जाएगा फीडबैक: एक-एक दावेदार को बुलाकर उसके वार्ड की राजनीतिक स्थिति, जनसमर्थन, संभावित मुकाबले, संगठन में सक्रियता और जीत की संभावनाओं को लेकर जानकारी ली गई. बंद कमरे में जहां दावेदार अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे रहे, वहीं बाहर टिकट के इच्छुक नेताओं और उनके समर्थकों की कतार लगी रही. कई दावेदार अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए. चुनाव समन्वयक वाजिद अली चीता ने दावेदारों की स्थिति और उनके पक्ष को समझने की प्रक्रिया को पार्टी की चुनावी तैयारी का हिस्सा बताया. सभी आवेदनों और फीडबैक को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद टिकटों पर अंतिम मंथन होगा.
हरिमोहन शर्मा ने भी कार्यकर्ताओं में भरा जोश: बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास शहर के विकास का विजन और संकल्प है. उन्होंने पिछले कांग्रेस बोर्ड के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए भाजपा पर राजनीतिक मनमानी के आरोप लगाए और कहा कि अब कांग्रेस के पास फिर से नगर परिषद में अपना बोर्ड स्थापित करने का अवसर है. शर्मा ने संकेत दिया कि टिकट वितरण में जिताऊ उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का प्रयास होगा. साथ ही उन्होंने दावेदारों से अपील की कि टिकट भले ही किसी एक को मिले, लेकिन चुनाव कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर लड़ना होगा.
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