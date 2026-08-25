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प्रहलाद गुंजल का BJP पर तंज, बोले- मुगालते में न रहे कोई, एकजुट कांग्रेस नगर निकायों में बनाएगी अपना बोर्ड

प्रहलाद गुंजल को आवेदन देते प्रत्याशी ( ETV Bharat Bundi )