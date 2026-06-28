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फायर नियमों की अनदेखी पर होटल-अस्पतालों समेत 139 संस्थानों को अल्टीमेटम, व्यवस्था नहीं सुधारी तो होगी सीलिंग की कार्रवाई

बूंदी में बिना फायर NOC चल रहे 139 प्रतिष्ठानों पर गिरेगी गाज, तय समय में व्यवस्था नहीं सुधारी तो होंगे सीज.

बूंदी में फायर सेफ्टी पर बड़ा एक्शन
बूंदी में फायर सेफ्टी पर बड़ा एक्शन (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 11:36 AM IST

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बूंदी : देश के विभिन्न राज्यों में लगातार सामने आ रही आगजनी की घटनाओं के बाद बूंदी जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर परिषद के अग्निशमन विभाग ने शहर में व्यापक सर्वे अभियान चलाकर 139 ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पहचान की है, जहां या तो फायर एनओसी नहीं ली गई है या फिर अग्निशमन सुरक्षा उपकरण तक उपलब्ध नहीं हैं. इनमें होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग संस्थान, हॉस्पिटल, राइस मिल सहित कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं. प्रशासन ने सभी को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि यदि तय समय में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गईं तो संबंधित प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया जाएगा.

नगर परिषद आयुक्त बृजेश रॉय ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश और जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. हाल के दिनों में देशभर में आग की बड़ी घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. ऐसे में बूंदी में भी उन सभी संस्थानों की जांच की गई जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है. जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में फायर एनओसी नहीं मिली, जबकि कई स्थानों पर आवश्यक अग्निशमन उपकरण भी नहीं पाए गए. आयुक्त ने बताया कि पूर्व में भी संबंधित संस्थानों को नोटिस देकर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई संचालकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. अब ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ अंतरिम नोटिस जारी कर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि सर्वे के दौरान कई भवनों में नियमों के विपरीत निर्माण कार्य भी सामने आए हैं. ऐसे भवन मालिकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई होगी.

आगजनी की घटनाओं के बाद अलर्ट मोड पर बूंदी जिला प्रशासन (वीडियो ईटीवी भारत बूंदी)

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सहायक अग्निशमन अधिकारी अब्दुल मतीन मंसूरी ने बताया कि सर्वे में चिन्हित किए गए 139 प्रतिष्ठानों पर उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार किसी भी समय कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने कहा कि कई कोचिंग संस्थानों को पहले भी नोटिस दिए गए थे, लेकिन कुछ संचालकों ने नोटिस को महज औपचारिकता समझकर नजरअंदाज कर दिया. बाद में कुछ संस्थानों ने जल्दबाजी में अग्निशमन उपकरण तो लगा लिए, लेकिन वे भी कार्यशील स्थिति में नहीं पाए गए. ऐसे मामलों में भी सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है.

बिना फायर NOC और सुरक्षा उपकरणों के पाए जाने पर होगी सीलिंग
बिना फायर NOC और सुरक्षा उपकरणों के पाए जाने पर होगी सीलिंग (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि अधिकांश संस्थान फायर सुरक्षा के नियम-कायदों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे हैं. कई प्रतिष्ठानों में न तो पर्याप्त अग्निशमन उपकरण हैं और न ही आपात स्थिति से निपटने की कोई प्रभावी व्यवस्था मौजूद है. नेशनल हाईवे पर संचालित कई होटल और रेस्टोरेंट भी जांच के दौरान फायर एनओसी और सुरक्षा उपकरणों से वंचित मिले. अग्निशमन विभाग के अनुसार बहुमंजिला भवनों में भीड़ क्षमता के अनुरूप एक से अधिक निकास मार्ग, फायर अलार्म सिस्टम, स्प्रिंकलर, अग्निशमन यंत्र तथा नियमित मॉक ड्रिल अनिवार्य हैं. इसके अलावा कई रेस्टोरेंट के किचन भी सुरक्षा मानकों के विपरीत बने पाए गए, जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं.

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राइस मिलों में भी उजागर हुई बड़ी लापरवाही : नगर परिषद के सर्वे में यह भी सामने आया कि बूंदी शहर और आसपास संचालित 18 से अधिक राइस मिलों में भी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है. अधिकांश राइस मिलों के पास फायर एनओसी तक नहीं मिली. जबकि पिछले दिनों जिले की एक राइस मिल में आग लगने की घटना हो चुकी है. इसके बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी जारी है. इन मिलों में बड़ी संख्या में मजदूर कार्य करते हैं, ऐसे में अग्निशमन उपकरण और फायर एनओसी का होना अत्यंत आवश्यक है/ उधर नैनवा रोड ओर बहादुर सिंह सर्किल स्थित बड़े कोचिंग संस्थान, स्कूल, गायत्री नगर स्थित चिल्ड्रन हॉस्पिटल, रामगंज बालाजी रोड पर कई रेस्टोरेंट, होटल, रेलवे तिराहे के पास की तमाम व्यवसायिक भवन नगर परिषद अग्निशमन अधिकारी की टीम को जांच में ऐसे मिले हैं जिनमें आगजनी से बचाव के कोई उपकरण मौजूद नहीं थे, अगर किसी ने कोई फायर एक्यूमेंट लगा भी रखे थे तो वह केवल शो पीस के रूप में दीवार पर टंगे हुए थे.

बिना फायर NOC पर बूंदी नगर परिषद की टेढ़ी नजर
बिना फायर NOC पर बूंदी नगर परिषद की टेढ़ी नजर (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

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