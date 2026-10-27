बूंदी में बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलने वाली मां गिरफ्तार, 6 माह से थी फरार
पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के कारण पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और कई जगह दबिश देकर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया.
Published : October 27, 2026 at 7:20 PM IST
बूंदी: दबलाना थाना क्षेत्र में नाबालिग से वेश्यावृत्ति कराने के सनसनीखेज मामले में फरार चल रही मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गत 28 मार्च 2026 को रेस्क्यू के बाद बालिका ने तेजस्विनी बालिका खुला आश्रय गृह में अपनी मां पर ही वेश्यावृत्ति में धकेलने का आरोप लगाया था. पुलिस की टीम ने 6 माह से फरार चल रही आरोपी को मंगलवार को को पकड़ा और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.
दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि रेस्क्यू के बाद बालिका की काउंसलिंग की गई. इसमें उसने बताया कि उसकी मां कथित तौर पर उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल रही थी. आरोप है कि मां ने अपने साथ अन्य व्यक्तियों को मिलाकर ग्राहकों से रुपए प्राप्त किए और बालिका का शोषण कराया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया.
पढ़ें: बेटी को वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल कर कराई एफआईआर दर्ज, कोर्ट ने मां सहित तीन को सुनाई सजा
फरार थी आरोपी मां: थाना प्रभारी ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां को वांछित आरोपी बनाया गया था. घटना के बाद से ही वह फरार चल रही थी. महिला अत्याचार और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को त्वरित एवं विधिवत अनुसंधान के निर्देश दिए थे. इन निर्देशों की पालना में दबलाना थाना पुलिस ने आरोपी महिला की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की. पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी और गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस एक्ट की धारा 37 के तहत गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया गया. इसके बाद बीएनएसएस 2023 की धारा 335(1) के तहत वांछित स्थायी गिरफ्तारी वारंटी महिला को तलाश कर 27 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी महिला को अदालत ने जेल भेजने के आदेश दिए.