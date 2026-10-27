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बूंदी में बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलने वाली मां गिरफ्तार, 6 माह से थी फरार

जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: दबलाना थाना क्षेत्र में नाबालिग से वेश्यावृत्ति कराने के सनसनीखेज मामले में फरार चल रही मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गत 28 मार्च 2026 को रेस्क्यू के बाद बालिका ने तेजस्विनी बालिका खुला आश्रय गृह में अपनी मां पर ही वेश्यावृत्ति में धकेलने का आरोप लगाया था. पुलिस की टीम ने 6 माह से फरार चल रही आरोपी को मंगलवार को को पकड़ा और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.