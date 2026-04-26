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केडीए ने हटाया अतिक्रमण, विरोध में उतरे बूंदी विधायक, कहा–अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा

विधायक ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर पक्के मकानों और खड़ी फसल को बर्बाद किया जा रहा है.

Bundi MLA protesting against the action
कार्रवाई का विरोध करते बूंदी विधायक (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 1:47 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: केडीए द्वारा बूंदी विधानसभा क्षेत्र के जाखमुण्ड पंचायत के ग्राम रामपुरिया व पीली की खान में की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच शनिवार को बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया. विधायक शर्मा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि अवैधानिक तरीके से अतिक्रमण के नाम से पक्के मकानों को हटाना और खड़ी फसल पर जबरदस्ती मशीन चलाकर उनकी फसल को बर्बाद किया जा रहा है. विधायक ने ग्रामीणों के साथ केडीए के उच्च अधिकारीयों से वार्तालाप की. विधायक ने बताया कि पक्के मकान, खड़ी फसलों एवं खातेदारी जमीन पर कोई तोड़फोड़ नहीं की जाए. शीघ्र इस अवैधानिक कार्रवाई को बंद किया जाए. उधर ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया बल्कि जबरन खाते की जमीन व उनके पक्के मकानों को बिना किसी अंतिम सूचना के तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया.

विधायक ने लगाया गरीब लोगों को बेघर करने का आरोप: विधायक ने बताया कि जिले के ग्राम पीली की खान व रामपुरिया की यह बेशकीमती कीमती लगभग 4000 बीघा जमीन केडीए द्वारा खाली करवा कर रीको को सौंपी जाएगी. केडीए ने यह जमीन रिको के लिए लगभग 431 करोड़ रुपए में दी है. इसके चलते गरीब किसान और जो कई वर्षों से यहां पर रह रहे हैं, उनके मकान तोड़कर उनको बेघर किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि 431 करोड़ रुपए में से बूंदी जिले में अभी तक 1 रुपए का भी कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया. शर्मा ने केडीए अधिकारियों से कहा कि इस जमीन की राशि को बूंदी के विकास में ही लगाना चाहिए.

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बड़े आंदोलन की चेतावनी: शर्मा ने इस दौरान केडीए के उच्च अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर शीघ्र यह अवैधानिक कार्रवाई नहीं रोकी गई, तो बड़ा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा. शर्मा ने केडीए के उपायुक्त से कहा कि बने हुए पक्के मकान, खड़ी फसल एवं खाते की जमीन पर कोई तोड़फोड़ नहीं की जाए. साथ ही पूर्व में जो मकान तोड़े गए उनकी एवज में शीघ्र उन्हें नया मकान आवटन किया जाए. साथ ही ग्राम रामपुरिया में तोड़े हुए मकान की एवज में उन्हें भी नया प्लॉट आवंटित करें.

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'7 दिन पूर्व दें नोटिस': उन्होंने कहा कि अब किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के 7 दिन पूर्व नोटिस देने की प्रक्रिया की जाए. विधायक ने कहा कि गरीब तबके के लोगों को प्रशासन बलपूर्वक दबाना चाह रहा है. लेकिन अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा. अगर यह कार्रवाई नहीं रोकी गई, तो शीघ्र बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की होगी. विधायक ने आरोप लगाया कि अभी तो एयरोसिटी फेज प्रथम में बूंदी जिले के ग्राम जाखमुंड, बालापुरा केथूदा व तुलसी की लाखों हजार बीघा जमीन पर भी अतिक्रमण के नाम से ग्रामीणों को बेघर कर होटल और ग्रीन एरिया बनाने की तैयारी चल रही है.

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