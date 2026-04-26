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केडीए ने हटाया अतिक्रमण, विरोध में उतरे बूंदी विधायक, कहा–अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा

बूंदी: केडीए द्वारा बूंदी विधानसभा क्षेत्र के जाखमुण्ड पंचायत के ग्राम रामपुरिया व पीली की खान में की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच शनिवार को बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया. विधायक शर्मा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि अवैधानिक तरीके से अतिक्रमण के नाम से पक्के मकानों को हटाना और खड़ी फसल पर जबरदस्ती मशीन चलाकर उनकी फसल को बर्बाद किया जा रहा है. विधायक ने ग्रामीणों के साथ केडीए के उच्च अधिकारीयों से वार्तालाप की. विधायक ने बताया कि पक्के मकान, खड़ी फसलों एवं खातेदारी जमीन पर कोई तोड़फोड़ नहीं की जाए. शीघ्र इस अवैधानिक कार्रवाई को बंद किया जाए. उधर ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया बल्कि जबरन खाते की जमीन व उनके पक्के मकानों को बिना किसी अंतिम सूचना के तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया.

विधायक ने लगाया गरीब लोगों को बेघर करने का आरोप: विधायक ने बताया कि जिले के ग्राम पीली की खान व रामपुरिया की यह बेशकीमती कीमती लगभग 4000 बीघा जमीन केडीए द्वारा खाली करवा कर रीको को सौंपी जाएगी. केडीए ने यह जमीन रिको के लिए लगभग 431 करोड़ रुपए में दी है. इसके चलते गरीब किसान और जो कई वर्षों से यहां पर रह रहे हैं, उनके मकान तोड़कर उनको बेघर किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि 431 करोड़ रुपए में से बूंदी जिले में अभी तक 1 रुपए का भी कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया. शर्मा ने केडीए अधिकारियों से कहा कि इस जमीन की राशि को बूंदी के विकास में ही लगाना चाहिए.

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