छात्रा पर स्ट्रीट डॉग्स के हमले का मामला: बूंदी विधायक ने विधानसभा में उठाया मामला, जांच समिति गठित

घायल छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल को पहले से ही स्ट्रीट डॉग्स की जानकारी थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

ICU के बाहर बैठे परिजन और घायल बालिका की फोटो (Etv Bharat kota)
Published : February 13, 2026 at 4:31 PM IST

बूंदी: जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव स्थित राजकीय मॉडल विद्यालय बरूधन में गुरुवार सुबह लंच के दौरान एक छात्रा पर स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों के हमले करने का मामला विधानसभा में उठा. बूंदी विधायक ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस मामले में कहा कि कोटा सहित चार जिलों में स्ट्रीट डॉग्स के हमलों की घटनाएं लगातार हो रही है. उन्होंने सरकार से ठोस समाधान की मांग की. इधर, छात्रा का कोटा के एमबीएस अस्पताल के आईसीयू में उपचार जारी है. विधानसभा में मामला उठते ही शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है.

विधायक शर्मा ने सदन के पटल पर रखे प्रस्ताव में कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र तालेड़ा के मॉडल विद्यालय बरूधन में लंच के दौरान छात्रा पर 3-4 स्ट्रीट डॉग्स ने हमला कर दिया. कुत्तों ने उसे 14-15 स्थानों पर काट लिया, जिससे उसके फेफड़ों सहित पूरे शरीर पर गंभीर घाव हो गए. उन्होंने बताया कि छात्रा की हालत नाजुक है और वह आईसीयू में भर्ती है. शर्मा ने आरोप लगाया कि पूर्व में भी कोटा सहित चार जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन शिक्षा विभाग अब तक ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा है. उन्होंने सदन से मांग की कि स्कूल परिसरों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं.

पढ़ें: Dog Attack : 9 साल की बालिका पर स्ट्रीट डॉग्स का हमला, ICU में भर्ती

विधानसभा में मुद्दा पहुंचा तो शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप: जैसे ही मामला विधानसभा के पटल पर पहुंचा, तो शिक्षा विभाग में हलचल मच गई. जिला शिक्षा अधिकारी कुंज बिहारी भारद्वाज ने घटना को गंभीर बताते हुए तालेड़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अर्चना शर्मा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया है. जांच दल को तुरंत मॉडल विद्यालय बरूधन भेजा गया है. डीईओ ने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल वे राजकीय कार्य से बूंदी से बाहर बताए गए हैं, लेकिन विभाग स्तर पर मामले की निगरानी की जा रही है.

पोषाहार की रोटियां बनी वजह: ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय परिसर में अक्सर स्ट्रीट डॉग्स को पोषाहार की बची रोटियां खिलाई जाती थीं. इसी कारण स्कूल में स्ट्रीट डॉग्स का जमावड़ा लगा रहता था. भोजन की तलाश में वे स्कूल परिसर में मंडराते रहते हैं. यह भी इस हादसे की बड़ी वजह है. गुरुवार सुबह लंच ब्रेक के दौरान छात्रा अन्य बच्चों के साथ परिसर में मौजूद थी. तभी पहले से मौजूद 4-5 स्ट्रीट डॉग्स ने उसे घेर लिया और अचानक हमला कर दिया. आसपास खेल रहे अन्य बच्चे डर के मारे भाग गए, लेकिन छात्रा उनका शिकार बन गई. उसके हाथ, पैर और छाती पर गहरे जख्म हो गए. छात्रा के पिता नरेश सेन ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन को पहले से ही परिसर में स्ट्रीट डॉग्स की मौजूदगी की जानकारी थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. घायल अवस्था में बच्ची को तत्काल कोटा ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

STUDENT ATTACKED BY STREET DOGS
RAJASTHAN ASSEMBLY
STREET DOGS IN BUNDI
BUNDI MLA HARIMOHAN SHARMA
DOG ATTACK

