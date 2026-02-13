ETV Bharat / state

छात्रा पर स्ट्रीट डॉग्स के हमले का मामला: बूंदी विधायक ने विधानसभा में उठाया मामला, जांच समिति गठित

ICU के बाहर बैठे परिजन और घायल बालिका की फोटो ( Etv Bharat kota )

बूंदी: जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव स्थित राजकीय मॉडल विद्यालय बरूधन में गुरुवार सुबह लंच के दौरान एक छात्रा पर स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों के हमले करने का मामला विधानसभा में उठा. बूंदी विधायक ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस मामले में कहा कि कोटा सहित चार जिलों में स्ट्रीट डॉग्स के हमलों की घटनाएं लगातार हो रही है. उन्होंने सरकार से ठोस समाधान की मांग की. इधर, छात्रा का कोटा के एमबीएस अस्पताल के आईसीयू में उपचार जारी है. विधानसभा में मामला उठते ही शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है. विधायक शर्मा ने सदन के पटल पर रखे प्रस्ताव में कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र तालेड़ा के मॉडल विद्यालय बरूधन में लंच के दौरान छात्रा पर 3-4 स्ट्रीट डॉग्स ने हमला कर दिया. कुत्तों ने उसे 14-15 स्थानों पर काट लिया, जिससे उसके फेफड़ों सहित पूरे शरीर पर गंभीर घाव हो गए. उन्होंने बताया कि छात्रा की हालत नाजुक है और वह आईसीयू में भर्ती है. शर्मा ने आरोप लगाया कि पूर्व में भी कोटा सहित चार जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन शिक्षा विभाग अब तक ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा है. उन्होंने सदन से मांग की कि स्कूल परिसरों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं.