बूंदी विधायक का आरोप, भाजपा सभापति बनने से चला 'भ्रष्टाचार का खेल', मेवाराम जैन–प्रियंका चौधरी में आरोप–प्रत्यारोप
विधायक ने कहा कि केवल पार्षद चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि यह शहर के भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव है.
Published : September 4, 2026 at 4:49 PM IST
बूंदी/चित्तौड़गढ़/बाड़मेर: नगर निकाय चुनाव में नामांकन के बाद भाजपा–कांग्रेस ने अपने–अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं. अब राजनेता अपनी पार्टियों के गुणगान और विरोधी दलों को निशाने पर ले रहे हैं. बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सभापति को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पद से हटाने के बाद भाजपा की सभापति को बैठाया गया. इसके बाद से नगर परिषद में ‘भ्रष्टाचार का खेल’ चल रहा है. वहीं बाड़मेर में पूर्व विधायक मेवाराम जैन और विधायक प्रियंका चौधरी में आरोप–प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. चितौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने भाजपा प्रत्याशियों की जीत के दावे किए.
बूंदी के एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक हरिमोहन शार्म ने कहा कि गत नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बना था. उस दौरान शहर के विकास के लिए बड़े स्तर पर काम हुए. उनका आरोप था कि सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते कांग्रेस की सभापति को हटाकर ऐसा नेतृत्व नगर परिषद पर थोप दिया, जिसे जनता ने सीधे तौर पर चुनकर जिम्मेदारी नहीं दी थी. इसके बाद से बूंदी में विकास की गति कमजोर हुई. शर्मा ने आरोप लगाया कि शहर में पट्टों का काम प्रभावित है. वहीं विधायक ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जबकि बड़े लोगों को संरक्षण दिए जाने के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं.
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कांग्रेस बोर्ड बना तो 500 करोड़ के काम का दावा: विधायक शर्मा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव केवल पार्षद चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि यह बूंदी शहर के भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव है. उन्होंने घोषणा की कि यदि नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनता है, तो शहर में 500 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के माध्यम से बूंदी शहर में करीब 241 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए. 5 हजार से अधिक पट्टों का वितरण किया गया. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस बोर्ड के कार्यकाल में 56 करोड़ रुपए की लागत से जैत सागर और नवल सागर से आने वाले नाले का निर्माण, 26 करोड़ रुपए से विभिन्न स्थानों पर सीवरेज कार्य, 20 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना, 17 करोड़ रुपए से नवल सागर झील एवं आसपास के क्षेत्रों का पर्यटन विकास, 14 करोड़ रुपए से ऐतिहासिक दरवाजों, बावड़ियों, कुंडों और बुर्जों के रखरखाव कार्य व अन्य विकास कार्य किए गए.
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250 करोड़ के हुडको ऋण पर भी घेरा: विधायक ने वर्तमान व्यवस्था पर करीब 250 करोड़ रुपए के हुडको ऋण का बोझ बूंदी की जनता पर डालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता शहर के विकास के लिए कर्ज लेने के बजाय राज्य सरकार से अधिकतम सीधा अनुदान लाना होगी. शर्मा ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस से टिकट के लिए 400 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे. 60 वार्डों में उम्मीदवारों का चयन कर सिंबल दिया गया. उन्होंने दावा किया कि इस बार 75 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवार 50 वर्ष से कम आयु के हैं. पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के फोल्डर का विमोचन किया गया. इस दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष शैलेश सोनी, पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा, पूर्व उपसभापति लटूर भाई, वरिष्ठ पार्षद टीकम जैन और कांग्रेस नेता गिरधर शर्मा मौजूद रहे.
मेवाराम जैन और प्रियंका चौधरी का वार-पलटवार: बाड़मेर नगर परिषद के वार्ड नंबर 30 में शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना. वहीं, वार्ड नंबर 34 से भाजपा प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय उद्घाटन के दौरान विधायक डॉ प्रियंका चौधरी ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन पर पलटवार किया. मेवाराम जैन ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमने जो कार्य करवाया था, उस पर सरकार ढाई साल में कारी लगाकर ठीक नहीं कर पा रहे हैं. जैन ने बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. जैन ने नगर परिषद में फिर से कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा किया.
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वहीं, शहर के वार्ड संख्या 34 में भाजपा प्रत्याशी अर्चना चांडक के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची बाड़मेर विधायक डॉ प्रियंका चौधरी ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा या इस सरकार ने तो सड़कों पर गड्ढे किए नहीं है. बल्कि आप इतने बड़े गड्ढे कर गए हैं. चौधरी ने पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि आप ईमानदारी से काम करते, तो आज हम सड़क से आगे भी बाड़मेर विकास के लिए सोच पाते. उन्होंने कहा कि यदि सड़कें ईमानदारी से बनाई होती, तो आज यह स्थिति नही होती. आपने गड्ढे भी बड़े–बड़े किए हैं, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि सड़कों के हालात के साथ बिजली, पानी सहित तमाम समस्याओं का समाधान होगा. काम करने के लिए विजन होना चाहिए, सिर्फ वोट लेना मकसद नहीं होना चाहिए. कांग्रेस ने पिछले 15 सालों में विजन के साथ काम किया होता, तो आज बाड़मेर बहुत आगे होता.
चित्तौड़गढ़ में ट्रिप इंजन सरकार का दावा: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा जो कहती है, वह कर के दिखाती है. उन्होंने दावा कि चित्तौड़गढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राजस्थान सरकार मिलकर विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है. उन्होंने कहा कि शहर की सुंदरता, स्वच्छता, बेहतर सड़कों, गरीबों को आवास सहित केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए नगर परिषद में भी भाजपा की सरकार जरूरी है.
'चित्तौड़गढ़ को विकसित शहर बनाना है': सांसद सीपी जोशी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ को रेलवे के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं. उन्होंने कहा कि शहर के चौमुखी विकास के लिए भाजपा ने पहले भी कई कार्य करवाए हैं और आने वाले दिनों में गंभीरी रिवर फ्रंट, ओवरब्रिज सहित कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगात शहर को मिलेगी. भाजपा का लक्ष्य चित्तौड़गढ़ को स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाना है. इस दौरान विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी, महामंत्री हर्षवर्धन सिंह व रघु शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष गौरव त्यागी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे. जोशी ने चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के सभी उम्मीदवारों की अलग से बैठक ली. इसमें सभी 60 वार्ड के प्रत्याशियों के अलावा पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे.