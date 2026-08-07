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बूंदी मेडिकल कॉलेज: 5 माह से पगार अटकी, रेजिडेंट्स और कार्मिक हड़ताल पर उतरे, बोले,' घर चलाना हुआ मुश्किल'

बूंदी: 5 माह से वेतन का इंतजार कर रहे बूंदी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों और कार्मिकों का सब्र शुक्रवार को जवाब दे गया. भुगतान नहीं होने से नाराज 30 से अधिक रेजिडेंट चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए. वहीं मेडिकल कॉलेज में विभिन्न कार्यों में लगे 100 से अधिक प्लेसमेंट कार्मिकों ने भी वेतन और पीएफ की मांग को लेकर काम का बहिष्कार कर दिया. एक साथ डॉक्टरों और कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर असर पड़ा और अस्पताल प्रशासन में भी हलचल मच गई.

पहले दिया अल्टीमेटम फिर किया काम बंद: रेजिडेंट चिकित्सकों का कहना है कि वे पिछले कई माह से नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मेहनत का भुगतान नहीं मिल रहा. मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कई बार मौखिक और लिखित रूप से समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला. आखिरकार गुरुवार को रेजिडेंट चिकित्सकों ने प्राचार्य को पत्र देकर 7 अगस्त तक बकाया भुगतान करने की मांग की थी. भुगतान नहीं होने पर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई थी. शुक्रवार को समय सीमा पूरी होने के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से काम बंद कर दिया.

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पांच माह से नहीं मिला वेतन, घर चलाना हुआ मुश्किल: रेजिडेंट चिकित्सक डॉ विजेंद्र राजावत ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में अलग-अलग स्थानों से बॉन्ड पर आए 30 से अधिक रेजिडेंट चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं. इनमें से किसी को भी पिछले पांच माह का भुगतान नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि डॉक्टर अपने घर-परिवार से दूर किराए के मकानों में रहकर सेवाएं दे रहे हैं. किसी को घर का खर्च चलाना है, तो किसी को किराया और ईएमआई चुकानी है. ऐसे में पांच माह तक वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट गहरा गया है. डॉ राजावत ने कहा कि चिकित्सक पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन भुगतान के मामले में लगातार टालमटोल की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक बकाया भुगतान नहीं किया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. इस दौरान डॉ शुभम, डॉ आशीष, डॉ पंकज, डॉ अंकुश, डॉ मीनू मीणा, डॉ नेहल, डॉ सुरभि, डॉ सहाना और डॉ सरोज मीणा सहित कई रेजिडेंट चिकित्सक मौजूद रहे.