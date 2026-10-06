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जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर बूंदी बंद, भाजपा के पूर्व विधायक डोगरा बोले- सरकार हमारी है, पर सिस्टम को जगाना पड़ता है

बूंदी: जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार और व्यापारी अशोक गुप्ता की मौत के मामले में मंगलवार को बूंदी बंद रहा. संयुक्त व्यापार महासंघ के आह्वान पर अधिकांश बाजार बंद रहे. बंद को पूर्व भाजपा विधायक अशोक डोगरा और कांग्रेस नेताओं का समर्थन मिला. वहीं, भाजपा शहर अध्यक्ष और नगर परिषद सभापति बाजार खुलवाने की अपील करते नजर आए. बंद के दौरान पूर्व विधायक डोगरा व्यापारियों के साथ पैदल घूमे और बंद को सफल बनाने की अपील की, जबकि समर्थकों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. प्रमुख बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

अशोक डोगरा ने व्यापारी अशोक गुप्ता की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वाले चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार चिकित्सक को निलंबित कर बाहर भेजा जाए और प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो. साथ ही जिला अस्पताल की आईसीयू क्षमता बढ़ाने और ट्रॉमा वार्ड में विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थायी ड्यूटी लगाने की भी मांग उठाई.

यह बंद राजनीति के लिए नहीं, जनता की भलाई के लिए है: बूंदी से लगातार तीन बार विधायक रहे अशोक डोगरा ने कहा- यह बंद किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि जनता की भलाई और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए किया गया है. अस्पताल में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी भी मरीज की इलाज के अभाव में मौत न हो और इमरजेंसी में आने वाले गंभीर मरीज को तत्काल उपचार मिल सके. हार्ट पेशेंट या अन्य गंभीर मरीजों के लिए समय पर विशेषज्ञ उपचार बेहद जरूरी है. बूंदी में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद यदि अस्पताल की व्यवस्थाओं में कमी रहती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है.

सरकार हमारी है, लेकिन कई बार सरकार को जगाना पड़ता है: बंद के दौरान मीडिया से बातचीत में जब पूर्व भाजपा विधायक से पूछा गया कि प्रदेश में सरकार भाजपा की है और फिर उसी सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों, तो डोगरा ने कहा कि सरकार हमारी है, लेकिन कई बार सरकार को जगाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में जागना पड़ेगा और यदि जरूरत पड़ी तो उसे बार-बार जगाया जाएगा. एक तरफ भाजपा से जुड़े पूर्व विधायक आंदोलनकारियों के साथ सड़क पर दिखाई दिए, वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही पदाधिकारी बंद का विरोध करते नजर आए. इससे पार्टी के भीतर अस्पताल के मुद्दे पर अलग-अलग राय खुलकर सामने आ गई.

ऐसे लोग बूंदी की जनता के हितैषी नहीं हैं: पूर्व विधायक अशोक डोगरा ने बंद का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा- बूंदी में ही कुछ लोग सरकार में अपनी अहमियत दिखाने के लिए बंद को असफल करवाना चाहते हैं. डोगरा ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग बूंदी की जनता के हितैषी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि जिला अस्पताल की व्यवस्था बेहतर हो, गंभीर मरीजों को समय पर उपचार मिले और किसी व्यक्ति की जान इलाज की अव्यवस्था के कारण न जाए.

बूंदी बंद में हनुमान चालीसा का पाठ किया. (ETV Bharat Bundi)

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बूंदी बंद को कांग्रेस का समर्थन, व्यापारियों ने दिखायी एकजुटता: बंद को कांग्रेस का भी समर्थन मिला. कांग्रेस जिलाध्यक्ष महावीर मीणा, शहर अध्यक्ष शैलेश सोनी, लोकेश सिंह, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष निशांत नुवाल, टीकम जैन, प्रदेश सचिव यासीन कुरैशी सहित कई नेता और कार्यकर्ता बंद समर्थकों के साथ दिखाई दिए. संयुक्त व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश एवरग्रीन, सचिव प्रशांत मोदी, देवपुरा व्यापार मंडल के पीताम्बर शर्मा, सदर बाजार अध्यक्ष अनिल नंदवाना, सुनील हाड़ौती, हंसाज्योति ध्वजवाहक नरेंद्र पायलट, इंद्रा मार्केट व्यापार संघ अध्यक्ष विजय प्रकाश जैन, नैनवां रोड व्यापार मंडल और मीरा गेट व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारी भी आंदोलन में शामिल रहे. कई स्थानों पर व्यापारियों और आमजन ने अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर अपनी दुकानें बंद रखीं. संयुक्त व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश एवरग्रीन का कहना था कि यह मुद्दा किसी एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि जिला अस्पताल पर निर्भर हजारों लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ा है.

बंद पड़े बाजार (ETV Bharat Bundi)

बाजार खुलवाने में जुटे रहे भाजपा पदाधिकारी, बनी असमंजस की स्थिति: दूसरी ओर बंद के बीच भाजपा शहर अध्यक्ष राजकुमार श्रृंगी, नगर परिषद सभापति भरत शर्मा, व्यापार महासंघ अध्यक्ष निरंजन जिंदल सहित अन्य लोग बाजारों में घूमते नजर आए. उन्होंने दुकानदारों से प्रतिष्ठान खोलने की अपील की. इस दौरान बंद समर्थकों और बंद से असहमत व्यापारियों की अलग-अलग अपीलों से शहर के बाजारों में असमंजस की स्थिति भी बनी रही. सभापति भरत शर्मा अपने समर्थकों के साथ सब्जी मंडी के बाहर एक ठेले पर मिर्ची बड़े खाते भी नजर आए. उन्होंने दुकानदारों से कहा कि भविष्य में किसी भी परेशानी में वह उनके साथ खड़े रहेंगे.

पूर्व विधायक डोगरा व्यापारियों के साथ पैदल घूमे (ETV Bharat Bundi)

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