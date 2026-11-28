कैनवास पर उतरी बूंदी की विरासत, हाथियों की जंग से लेकर राजाओं के पोर्ट्रेट तक दिखी शाही झलक
सुखमहल में सजी कला प्रदर्शनी में प्रदेशभर के चित्रकारों ने बूंदी शैली, इतिहास और शाही परंपराओं को रंगों से उकेरा.
Published : November 28, 2026 at 4:58 PM IST
बूंदी: बूंदी महोत्सव के दूसरे दिन सुखमहल परिसर में आर्ट एक्जीबिशन का आयोजन हुआ. जैत सागर झील के किनारे सजी प्रदर्शनी में प्रदेशभर से आए 20 से अधिक कलाकारों ने बूंदी की ऐतिहासिक धरोहर को कैनवास पर उतारा. किसी ने तारागढ़ किले का चित्र बनाया तो किसी ने बूंदी रियासत के राजाओं और पुरानी चित्रकला शैली को अपनी पेंटिंग का विषय बनाया. बूंदी ब्रश संस्थान की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में कलाकारों ने एक्रेलिक रंगों से ऐतिहासिक भवनों, कुंड-बावड़ियों, हवेलियों, छतरियों और राजस्थानी संस्कृति को जीवंत किया.
कलाकारों ने कैनवास पर उकेरी बूंदी की विरासत: भरतपुर से आई चित्रकार भावली सक्सेना ने बूंदी के प्रसिद्ध शिकार बुर्ज का चित्र बनाया. इसमें झाड़ियों और आसमान में बादलों को नाथद्वारा शैली में दर्शाकर प्राकृतिक रूप दिया गया है. उन्होंने बताया कि दो पारंपरिक शैलियों को मिलाकर कुछ नया बनाने का प्रयास किया है. वहीं सवाईमाधोपुर से आए कलाकारों ने तारागढ़ किले, चित्रशाला और बूंदी के पारंपरिक जीवन को चित्रों का विषय बनाया. एक कलाकार ने महिलाओं को कपड़े सजाते हुए दिखाया. उन्होंने कहा कि पुरानी कला और स्थानीय जीवनशैली को लोगों तक पहुंचाना ही उनका मकसद है.
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बूंदी शैली में हाथियों के युद्ध का जीवंत चित्रण: बूंदी चित्रकला विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक युवराज सिंह ने अपनी पेंटिंग में बूंदी शैली के दो हाथियों के युद्ध को दर्शाया. जंजीरों से सजे दोनों हाथियों को तालाब के बीच लड़ते हुए दिखाया गया है. उन्होंने कहा कि बूंदी शैली की अलग पहचान है, इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना ही मकसद है.वहीं जयपुर से आए चित्रकार ने बूंदी राजपरिवार के पूर्व सदस्य वंशवर्धन सिंह का चित्र बनाया, जिसमें उन्हें शस्त्र पूजन करते हुए दिखाया गया है. पेंटिंग में सफेद कबूतर के साथ बूंदी के गढ़ और किले को दर्शाकर शांति और त्याग का संदेश दिया गया है.
पोर्ट्रेट में झलकी रियासतकालीन परंपरा और शाही ठाठ: उदयपुर से आए चित्रकार राहुल माली ने बूंदी रियासत के राजा रघुवीर सिंह का पोर्ट्रेट बनाया. उन्होंने बताया कि राजा रघुवीर सिंह के समय कैमरे का आगमन हुआ था, उसी दौर की तस्वीरों को आधार बनाकर पेंटिंग तैयार की गई है. इसमें राजसी पहनावे और रहन-सहन को रंगों से उकेरा गया है.वहीं चूरू से आए श्रीकांत गोस्वामी ने राव राजा अनिरुद्ध सिंह का चित्र बनाया.इसके साथ बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी को भी पेंटिंग में दर्शाया.उन्होंने कहा कि बूंदी का इतिहास और ऐतिहासिक इमारतें चित्रकारों के लिए बेहतरीन विषय हैं.
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कलाकारों ने दिया विरासत बचाने का संदेश: चित्रकार नंद प्रकाश नंजी ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य बूंदी की कला और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण है. कलाकारों ने एक्रेलिक रंगों का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जल्दी सूखते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं. बूंदी जैसे ऐतिहासिक शहर में प्रदर्शनी लगाना खुशी की बात है.यहां की चित्रशैली, महल और स्थापत्य कला की अपनी खास पहचान है.
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