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कैनवास पर उतरी बूंदी की विरासत, हाथियों की जंग से लेकर राजाओं के पोर्ट्रेट तक दिखी शाही झलक

आर्ट एक्जीबिशन में चित्रों को रंगों से तैयार करते कलाकार ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: बूंदी महोत्सव के दूसरे दिन सुखमहल परिसर में आर्ट एक्जीबिशन का आयोजन हुआ. जैत सागर झील के किनारे सजी प्रदर्शनी में प्रदेशभर से आए 20 से अधिक कलाकारों ने बूंदी की ऐतिहासिक धरोहर को कैनवास पर उतारा. किसी ने तारागढ़ किले का चित्र बनाया तो किसी ने बूंदी रियासत के राजाओं और पुरानी चित्रकला शैली को अपनी पेंटिंग का विषय बनाया. बूंदी ब्रश संस्थान की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में कलाकारों ने एक्रेलिक रंगों से ऐतिहासिक भवनों, कुंड-बावड़ियों, हवेलियों, छतरियों और राजस्थानी संस्कृति को जीवंत किया.

कलाकारों ने कैनवास पर उकेरी बूंदी की विरासत: भरतपुर से आई चित्रकार भावली सक्सेना ने बूंदी के प्रसिद्ध शिकार बुर्ज का चित्र बनाया. इसमें झाड़ियों और आसमान में बादलों को नाथद्वारा शैली में दर्शाकर प्राकृतिक रूप दिया गया है. उन्होंने बताया कि दो पारंपरिक शैलियों को मिलाकर कुछ नया बनाने का प्रयास किया है. वहीं सवाईमाधोपुर से आए कलाकारों ने तारागढ़ किले, चित्रशाला और बूंदी के पारंपरिक जीवन को चित्रों का विषय बनाया. एक कलाकार ने महिलाओं को कपड़े सजाते हुए दिखाया. उन्होंने कहा कि पुरानी कला और स्थानीय जीवनशैली को लोगों तक पहुंचाना ही उनका मकसद है.