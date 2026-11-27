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लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर हुई छोटी काशी, शाही लवाजमे के साथ निकली बूंदी महोत्सव की शोभायात्रा

सांस्कृतिक प्रस्तुति देते कलाकार ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी : ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए पहचान रखने वाली छोटी काशी बूंदी शुक्रवार को लोक संस्कृति के रंगों में रंगी नजर आई. गढ़ गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना और ध्वजारोहण के साथ तीन दिवसीय सतरंगी बूंदी महोत्सव-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ. शाही लवाजमे, पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीतों की गूंज और देश के विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने शहरवासियों और पर्यटकों का मन मोह लिया. महोत्सव के पहले दिन बूंदी की ऐतिहासिक विरासत के साथ देश की विविध लोक परंपराओं का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसमें कला, संस्कृति, सामाजिक समरसता और राष्ट्रप्रेम के रंग एक साथ नजर आए.