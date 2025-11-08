ETV Bharat / state

तीन दिवसीय बूंदी महोत्सव का हुआ रंगारंग आगाज, छोटी काशी में दिखी लोक संस्कृति की झलक

बिड़ला ने किया शुभारंभ : गढ़ गणेश परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच विधिवत शुभारंभ किया. इस दौरान जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, पूर्व राजपरिवार सदस्य वंश वर्धन सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ध्वजारोहण हुआ. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, “बूंदी महोत्सव न केवल एक उत्सव है, बल्कि यह हमारी संस्कृति की जीवंत धड़कन है. यह आयोजन हमारी परंपराओं को नई पीढ़ी से जोड़ने का सेतु है. वहीं, जिला प्रभारी मंत्री हिरालाल नागर ने कहा कि छोटी काशी की यह धरा सदियों से संस्कृति और सौहार्द का प्रतीक रही है. बूंदी महोत्सव उस गौरव को और ऊंचाई देता है.

बूंदी : हाड़ौती की सांस्कृतिक धरोहर और राजस्थान की जीवंत परंपराओं का प्रतीक बूंदी शनिवार को रंगों में नहा उठी. छोटी काशी कही जाने वाली इस ऐतिहासिक नगरी में बूंदी महोत्सव का आगाज लोक संस्कृति, लोक वाद्यों और परंपरागत उल्लास के बीच हुआ. गढ़ गणेश के आशीर्वाद से शुरू हुए इस पर्यटन पर्व ने बूंदी को एक बार फिर अपनी प्राचीन लोक आत्मा से जोड़ दिया. शहर की गलियों में जहां लोक नर्तक थिरकते नजर आए, वहीं आसमान से बरसती पुष्पवर्षा ने इस उत्सव को स्वर्णिम रंग दे दिया.

लोक संस्कृति की झलक, परंपराओं की झंकार : महोत्सव के पहले ही दिन बूंदी की धरती लोक रंगों से भर उठी. कलाकारों ने मंच पर राजस्थानी परिधानों में सजे हुए कच्छी घोड़ी, गैर, कालबेलिया, तेरह ताली, और चकरी नृत्य जैसी लोक प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए. बच्चे, युवा और बुजुर्ग हर कोई लोक धुनों पर थिरक उठा. वहीं, विदेशी मेहमान भी राजस्थानी पगड़ी और ओढ़नी पहनकर लोक नर्तकों के साथ झूमते नजर आए. गढ़ पैलेस में आयोजित कैनवास पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया. कलाकारों ने बूंदी की स्थापत्य कला, चित्रकला और लोक जीवन को रंगों की भाषा में जीवंत किया. कैनवास पर उतरे झरनों, बावड़ियों, हवेलियों और तारागढ़ किले के चित्रों ने पर्यटकों को बूंदी के गौरवशाली इतिहास की झलक दिखी.

बूंदी महोत्सव का रंगारंग आगाज (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब : गढ गणेश की पूजा-अर्चना के बाद नवल सागर से निकली भव्य शोभायात्रा ने शहर को लोक पर्व में तब्दील कर दिया. लोक संस्कृति की झलक देखने हजारों लोग सड़कों और छतों पर उमड़ पड़े. जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया. व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने पारंपरिक स्वागत द्वार सजाकर अतिथियों का अभिनंदन किया.

ओम बिड़ला ने किया शुभारंभ (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

उल्लास और एकता का प्रतीक बना महोत्सव : शोभायात्रा में घोड़े, ऊंट, बैंड, स्काउट-गाइड, राजकीय और निजी विद्यालयों के छात्र, लोक कलाकार और विभागीय झांकियां शामिल रहीं. झांकियों में पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण और स्वच्छता के संदेशों को लोक शैली में प्रस्तुत किया गया. शोभायात्रा गढ़ गणेश से प्रारंभ होकर पुरानी बूंदी की ऐतिहासिक गलियों, चौक, बाजारों और हवेलियों से गुजरती हुई पुलिस परेड ग्राउंड तक पहुंची. शोभायात्रा में सभी समुदायों के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर कोमी एकता का संदेश दिया.

महोत्सव में शोभायात्रा (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

बूंदी बनी संस्कृति और पर्यटन का संगम : महोत्सव ने न केवल बूंदी की विरासत को पुनर्जीवित किया बल्कि स्थानीय कला, शिल्प और पर्यटन को भी नई पहचान दी. महोत्सव के दिन तारागढ़ किला, नवल सागर, रानीजी की बावड़ी और गढ़ पैलेस जैसी धरोहरों पर पर्यटकों का तांता लगा रहा.