ETV Bharat / state

तीन दिवसीय बूंदी महोत्सव का हुआ रंगारंग आगाज, छोटी काशी में दिखी लोक संस्कृति की झलक

बूंदी महोत्सव का शुभारंभ लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने किया.

बूंदी महोत्सव का शुभारंभ
बूंदी महोत्सव का शुभारंभ (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 1:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी : हाड़ौती की सांस्कृतिक धरोहर और राजस्थान की जीवंत परंपराओं का प्रतीक बूंदी शनिवार को रंगों में नहा उठी. छोटी काशी कही जाने वाली इस ऐतिहासिक नगरी में बूंदी महोत्सव का आगाज लोक संस्कृति, लोक वाद्यों और परंपरागत उल्लास के बीच हुआ. गढ़ गणेश के आशीर्वाद से शुरू हुए इस पर्यटन पर्व ने बूंदी को एक बार फिर अपनी प्राचीन लोक आत्मा से जोड़ दिया. शहर की गलियों में जहां लोक नर्तक थिरकते नजर आए, वहीं आसमान से बरसती पुष्पवर्षा ने इस उत्सव को स्वर्णिम रंग दे दिया.

बिड़ला ने किया शुभारंभ : गढ़ गणेश परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच विधिवत शुभारंभ किया. इस दौरान जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, पूर्व राजपरिवार सदस्य वंश वर्धन सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ध्वजारोहण हुआ. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, “बूंदी महोत्सव न केवल एक उत्सव है, बल्कि यह हमारी संस्कृति की जीवंत धड़कन है. यह आयोजन हमारी परंपराओं को नई पीढ़ी से जोड़ने का सेतु है. वहीं, जिला प्रभारी मंत्री हिरालाल नागर ने कहा कि छोटी काशी की यह धरा सदियों से संस्कृति और सौहार्द का प्रतीक रही है. बूंदी महोत्सव उस गौरव को और ऊंचाई देता है.

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने किया शुभारंभ (वीडियो ईटीवी भारत बूंदी)

इसे भी पढ़ें: पुष्कर मेला 2025: तिलक, साफा और मूंछों की प्रतियोगिता, विदेशी जोड़े भी कॉम्पिटिशन में शामिल

लोक संस्कृति की झलक, परंपराओं की झंकार : महोत्सव के पहले ही दिन बूंदी की धरती लोक रंगों से भर उठी. कलाकारों ने मंच पर राजस्थानी परिधानों में सजे हुए कच्छी घोड़ी, गैर, कालबेलिया, तेरह ताली, और चकरी नृत्य जैसी लोक प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए. बच्चे, युवा और बुजुर्ग हर कोई लोक धुनों पर थिरक उठा. वहीं, विदेशी मेहमान भी राजस्थानी पगड़ी और ओढ़नी पहनकर लोक नर्तकों के साथ झूमते नजर आए. गढ़ पैलेस में आयोजित कैनवास पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया. कलाकारों ने बूंदी की स्थापत्य कला, चित्रकला और लोक जीवन को रंगों की भाषा में जीवंत किया. कैनवास पर उतरे झरनों, बावड़ियों, हवेलियों और तारागढ़ किले के चित्रों ने पर्यटकों को बूंदी के गौरवशाली इतिहास की झलक दिखी.

बूंदी महोत्सव का रंगारंग आगाज
बूंदी महोत्सव का रंगारंग आगाज (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब : गढ गणेश की पूजा-अर्चना के बाद नवल सागर से निकली भव्य शोभायात्रा ने शहर को लोक पर्व में तब्दील कर दिया. लोक संस्कृति की झलक देखने हजारों लोग सड़कों और छतों पर उमड़ पड़े. जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया. व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने पारंपरिक स्वागत द्वार सजाकर अतिथियों का अभिनंदन किया.

ओम बिड़ला ने किया शुभारंभ
ओम बिड़ला ने किया शुभारंभ (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

इसे भी पढ़ें: श्रीगंगानगर ने मनाया स्थापना दिवस: सूरतगढ़ के धोरों में गूंजे लोक-संगीत और सूफी सुर

उल्लास और एकता का प्रतीक बना महोत्सव : शोभायात्रा में घोड़े, ऊंट, बैंड, स्काउट-गाइड, राजकीय और निजी विद्यालयों के छात्र, लोक कलाकार और विभागीय झांकियां शामिल रहीं. झांकियों में पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण और स्वच्छता के संदेशों को लोक शैली में प्रस्तुत किया गया. शोभायात्रा गढ़ गणेश से प्रारंभ होकर पुरानी बूंदी की ऐतिहासिक गलियों, चौक, बाजारों और हवेलियों से गुजरती हुई पुलिस परेड ग्राउंड तक पहुंची. शोभायात्रा में सभी समुदायों के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर कोमी एकता का संदेश दिया.

महोत्सव में शोभायात्रा
महोत्सव में शोभायात्रा (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

बूंदी बनी संस्कृति और पर्यटन का संगम : महोत्सव ने न केवल बूंदी की विरासत को पुनर्जीवित किया बल्कि स्थानीय कला, शिल्प और पर्यटन को भी नई पहचान दी. महोत्सव के दिन तारागढ़ किला, नवल सागर, रानीजी की बावड़ी और गढ़ पैलेस जैसी धरोहरों पर पर्यटकों का तांता लगा रहा.

TAGGED:

बूंदी महोत्सव
बूंदी महोत्सव का शुभारंभ
GRAND INAUGURATION
BUNDI MAHOTSAV 2025
BUNDI FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद संस्थान का अनोखा 'गर्भ संस्कार' कार्यक्रम, वेदों की प्राचीन विद्या अब साइंस के साथ

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम: अब तक 15 हजार लोगों को दे चुकी हैं ट्रेनिंग, तीन मिनट होता है गोल्डन टाइम

मालामाल करता "मशरूम", आठवीं पास यादविंदर ने 50 हजार रुपए से की शुरुआत, अब सालाना हो रही 7 करोड़ रूपए की कमाई

99 फीसदी लोगों को इन चार वजहों से आता है हार्ट अटैक! जानिए क्या कहते है विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.