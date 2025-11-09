ETV Bharat / state

बूंदी महोत्सव 2025: नवल सागर झील पर देशी-विदेशी सैलानियों ने किया दीपदान, सलमान अली आज बिखेरेंगे सुरों का जादू

नवल सागर पार्क में छाया लोक रंग : दीपदान के बाद नवल सागर पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मच गई. मंच पर एक के बाद एक शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. राजस्थानी लोक नृत्य, चकरी, घूमर, कालबेलिया और बांसुरी की मधुर तान से बूंदी की फिजा संस्कृति के रंगों में रंग गई. आयोजन समिति सदस्य राजकुमार दाधीच ने बताया कि लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने देर रात तक श्रोताओं को बांधे रखा.

गंगा आरती में उमड़ा आस्था का सैलाब : दीपदान से पूर्व झील किनारे विशेष गंगा आरती का आयोजन हुआ. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने विधिवत आरती उतारी. शहर के कोने-कोने से पहुंचे श्रद्धालु, देशी-विदेशी सैलानी और स्थानीय लोग इस पावन दृश्य का हिस्सा बने. आरती के दौरान गूंजते मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि और दीपों की कतारों ने माहौल को पूर्णत: आध्यात्मिक बना दिया. विदेशी मेहमान भी इस अनोखी भारतीय परंपरा से मंत्रमुग्ध दिखे और उन्होंने स्वयं भी दीपदान कर इस क्षण को यादगार बना लिया.

बूंदी : ऐतिहासिक नगरी बूंदी शनिवार रात मानो रोशनी के सागर में डूब गई. बूंदी महोत्सव के तहत आयोजित दीपदान कार्यक्रम ने नवल सागर झील को सैकड़ों दीपों की लौ से ऐसा आलोकित किया कि हर आंख विस्मय से भर उठी. झील के पानी में झिलमिलाते दीयों का प्रतिबिंब, आकाश में आतिशी रंगों का धमाका और तारा गढ़ किले से झरती सुनहरी रोशनी ने बूंदी की शाम को एक स्वप्नलोक में बदल दिया.

आतिशबाजी ने जड़ा उत्सव को चार चांद : रात में झील के ऊपर आसमान रंगीन रोशनी से भर गया. नवल सागर झील और तारा गढ़ किले के ऊपर छूती आतिशबाजी ने उत्सव के जश्न को चरम पर पहुंचा दिया. बच्चे, युवा और बुजुर्ग हर कोई इन आतिशी नजारों को देखकर रोमांचित हो उठा. झील किनारे सजे दीप और ऊपर चमकते पटाखों का संगम दृश्य इतना मनमोहक था कि हर देखने वाला कैमरे में इसे कैद करने को आतुर था.

बूंदी महोत्सव 2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में नवल सागर झील का किनारा शनिवार रात राजस्थानी लोक कला की जीवंत प्रस्तुतियों से सराबोर रहा. झील के किनारे सजे मंच पर आयोजित 'डेजर्ट सिंफनी' कार्यक्रम में कलाकारों ने एक साथ सुर-ताल मिलाकर ऐसा समां बांधा कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए. देर रात तक चले इस कार्यक्रम में राजस्थानी गीतों और नृत्यों की प्रस्तुतियों ने प्रदेश की समृद्ध कला और संस्कृति को साकार कर दिया. सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध मांगणियार लोक कलाकार भुट्टे खान और उनका दल रहा. भुट्टे खान ने अपनी खनकती आवाज और सुर-ताल के बेजोड़ संगम से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया.

देशी-विदेशी सैलानियों का होगा मान-सत्कार : कलेक्टर अक्षय गोदारा ने बताया कि रविवार को सुखमहल में देशी और विदेशी पर्यटकों के स्वागत हेतु ‘मान-मनुहार और सत्कार समारोह’ आयोजित किया जाएगा. “अतिथि देवो भव:” की परंपरा को जीवंत करते हुए बूंदी अपने मेहमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत करेगी. वहीं कुंभा स्टेडियम में ‘शिल्पग्राम एवं उद्योग मेला’ का शुभारंभ होगा, जहां देशभर से आए शिल्पकार अपने हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शित करेंगे. इसी के साथ ‘सैंड आर्ट फेस्टिवल’ का उद्घाटन भी होगा, जहां रेत पर उकेरी गई कलाकृतियां देखने वालों को अचंभित करेंगी.

गंगा आरती का आयोजन (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

इसे भी पढ़ें: तीन दिवसीय बूंदी महोत्सव का हुआ रंगारंग आगाज, छोटी काशी में दिखी लोक संस्कृति की झलक

आज सलमान अली की आवाज़ में बजेगा बूंदी का सुर : कार्यवाहक पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी ने बताया कि महोत्सव के दूसरे दिन यानी रविवार को बॉलीवुड सिंगर और इंडियन आइडल विजेता सलमान अली की “सिने संध्या” नवल सागर पार्क में आयोजित की जाएगी. उनके सूफियाना और रोमांटिक गीतों से बूंदी की रात सुरों और तरानों से गूंज उठेगी. कार्यक्रम में भारी भीड़ को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की विशेष तैयारियां की हैं.

'विलेज सफारी' से झलकेगा ग्रामीण जीवन का रंग : महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन 10 नवंबर को सुबह 10 बजे पर्यटन कार्यालय से ठीकरदा तक ‘विलेज सफारी’ निकाली जाएगी. इसका उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है. इस दौरान पर्यटक बूंदी के गांवों की जीवनशैली, लोक वेशभूषा और पारंपरिक कलाओं से परिचित होंगे. इसके साथ ही सुखमहल में दिनभर कैनवास पेंटिंग प्रदर्शनी आमजन के लिए खुली रहेगी.

आतिशबाजी से आसमान रंगीन रोशनी से भर गया (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

समापन में होगा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम : महोत्सव का भव्य समापन 10 नवंबर की शाम कुंभा स्टेडियम में होगा. यहां रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक नृत्य और कलाकारों की मनमोहक झलकियां महोत्सव को अविस्मरणीय बनाएंगी.