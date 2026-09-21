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बूंदी निकाय चुनाव: भाजपा ने 5 निकायों पर लहराया परचम, कांग्रेस के हिस्से आईं 3 सीटें, कापरेन में 1 वोट से पलटी बाजी

बूंदी नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 8 में से 5 अध्यक्ष-सभापति पद जीते. वहीं, कांग्रेस ने 3 निकायों में जीत दर्ज की.

भाजपा समर्थित पार्षद
भाजपा समर्थित पार्षद (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 3:22 PM IST

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बूंदी: नगर निकाय चुनाव में पार्षदों के परिणाम सामने आने के बाद अब सभापति और चेयरमैन की कुर्सियों का सियासी गणित भी साफ हो गया है. जिले की एक नगर परिषद और सात नगर पालिकाओं में हुए अध्यक्ष-सभापति चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी रहा. भाजपा ने 8 में से 5 निकायों में अपने सभापति-चेयरमैन बनाने में सफलता हासिल की, जबकि कांग्रेस 3 निकायों में अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंची. खास बात यह रही कि कई निकायों में निर्दलीय पार्षदों के समर्थन और क्रॉस वोटिंग ने पूरे समीकरण बदल दिए.

बूंदी में भरत शर्मा जीते, निर्दलीयों का समर्थन: बूंदी नगर परिषद में भाजपा के भरत शर्मा ने कांग्रेस के टीकम जैन को शिकस्त देकर सभापति पद अपने नाम किया. भरत शर्मा को 39 मत मिले, जबकि टीकम जैन के खाते में 21 वोट आए. बूंदी में भाजपा के 29, कांग्रेस के 20 और 11 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीतकर आए थे. सभापति चुनाव में भाजपा को 10 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन मिला और उसका आंकड़ा 39 तक पहुंच गया.

बूंदी में भरत शर्मा जीते (ETV Bharat Bundi)

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केशवरायपाटन में अनुराधा मलिक को 24 वोट: केशवरायपाटन नगर पालिका में भाजपा की अनुराधा मलिक ने एकतरफा मुकाबले में जीत दर्ज की. 25 सदस्यीय पालिका में उन्हें 24 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को महज एक वोट मिला. यहां कांग्रेस के तीन पार्षद निर्वाचित हुए थे, जबकि भाजपा और निर्दलीय पार्षदों की संख्या अधिक थी. चुनाव में कांग्रेस खेमे के दो पार्षदों की ओर से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग किए जाने की बात सामने आई.

इंद्रगढ़ में बीना शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया: इंद्रगढ़ नगर पालिका में भाजपा की बीना शर्मा चेयरमैन निर्वाचित हुईं. उन्हें 13 मत मिले, जबकि कांग्रेस की ऋतु जैन को 7 वोट प्राप्त हुए. यहां भाजपा के 12 और कांग्रेस के 8 पार्षद निर्वाचित हुए थे. चेयरमैन चुनाव में कांग्रेस खेमे से एक वोट के क्रॉस होने का असर भी परिणाम में दिखाई दिया.

देई में भाजपा के महावीर सोयल की जीत: देई नगर पालिका में भी भाजपा ने चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा जमाया. भाजपा के महावीर सोयल चेयरमैन निर्वाचित हुए. इस जीत के साथ देई भी उन निकायों की सूची में शामिल हो गया, जहां भाजपा ने अध्यक्ष पद हासिल किया.

लाखेरी में राकेश सैनी बाबा बने चेयरमैन: लाखेरी नगर पालिका में भाजपा के राकेश सैनी बाबा ने कांग्रेस के पवन गोयनका को पराजित कर चेयरमैन पद पर जीत दर्ज की. इस तरह बूंदी, केशवरायपाटन, इंद्रगढ़, देई और लाखेरी में भाजपा ने सभापति-चेयरमैन की कुर्सी हासिल कर ली.

बूंदी नगर निकाय चुनाव
भरत शर्मा को प्रमाणपत्र सौंपते अधिकारी (ETV Bharat Bundi)

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नैनवां में कांग्रेस की कृष्णा मित्तल की जीत: नैनवां नगर पालिका में कांग्रेस ने भाजपा के समीकरणों को पीछे छोड़ते हुए अध्यक्ष पद पर कब्जा किया. कांग्रेस की कृष्णा मित्तल को 13 मत मिले, जबकि भाजपा की देवकी बाई को 10 वोट प्राप्त हुए. निर्दलीय प्रत्याशी दिलकश को एक मत मिला और एक वोट निरस्त हुआ. नैनवां में कांग्रेस के 11, भाजपा के 8 और छह निर्दलीय पार्षद जीते थे. अध्यक्ष चुनाव में निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से कांग्रेस बहुमत के आंकड़े तक पहुंची.

कापरेन में एक वोट से कांग्रेस की सुनीता अग्रवाल जीतीं: कापरेन नगर पालिका में मुकाबला बेहद करीबी रहा. कांग्रेस की सुनीता अग्रवाल को 13 मत मिले, जबकि भाजपा की अनुपमा शर्मा को 12 वोट प्राप्त हुए. महज एक वोट के अंतर से सुनीता अग्रवाल चेयरमैन निर्वाचित हुईं. इस परिणाम ने साफ कर दिया कि पार्षदों के चुनावी आंकड़ों के बाद अध्यक्ष चुनाव में एक-एक वोट कितना महत्वपूर्ण रहा.

हिंडोली में कांग्रेस के हनुमान व्यास की ताजपोशी: हिंडोली नगर पालिका में कांग्रेस के हनुमान व्यास चेयरमैन निर्वाचित हुए. इसके साथ ही कांग्रेस ने जिले की तीन नगर पालिकाओं नैनवां, कापरेन और हिंडोली में अपनी अध्यक्ष की कुर्सी सुरक्षित कर ली.

निर्दलीयों ने कई जगह बदला चुनावी गणित: अध्यक्ष-सभापति चुनाव के नतीजों ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्षद चुनाव के बाद निकायों में सत्ता का अंतिम फैसला केवल दलों की संख्या से नहीं हुआ. कई जगह निर्दलीय पार्षद निर्णायक भूमिका में रहे. बूंदी में निर्दलीयों के समर्थन से भाजपा का आंकड़ा 39 तक पहुंचा, जबकि नैनवां में निर्दलीयों के समर्थन से कांग्रेस 13 मतों के साथ अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंची. केशवरायपाटन और इंद्रगढ़ में सामने आई क्रॉस वोटिंग ने भी राजनीतिक दलों के पूर्व निर्धारित समीकरणों को प्रभावित किया.

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