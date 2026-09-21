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बूंदी निकाय चुनाव: भाजपा ने 5 निकायों पर लहराया परचम, कांग्रेस के हिस्से आईं 3 सीटें, कापरेन में 1 वोट से पलटी बाजी

भाजपा समर्थित पार्षद ( ETV Bharat Bundi )