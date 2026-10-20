बूंदी में रावण दहन से पहले हादसा, आतिशबाजी से पहले हाथ में फटा बम, युवक गंभीर घायल
थाना प्रभारी ने बताया-धमाके के साथ हुए विस्फोट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. चेहरे और हथेली पर गंभीर चोटें आई हैं.
Published : October 20, 2026 at 9:20 PM IST
बूंदी: जिले के लाखेरी कस्बे में विजयादशमी पर रावण दहन से पहले आतिशबाजी की तैयारी एक युवक के लिए जानलेवा बन गई.मंगलवार शाम लाखेरी में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बॉटम लेवल के पास आतिशबाजी की तैयारी के दौरान जोरदार धमाका हो गया. रावण दहन के दौरान चलाई जाने वाली आतिशबाजी को सेट करते समय एक बम युवक के हाथ में ही फट गया.धमाका इतना गंभीर था कि युवक का चेहरा और एक हाथ की हथेली बुरी तरह झुलस गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.गंभीर रूप से घायल युवक को पहले लाखेरी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए कोटा रेफर कर दिया गया. कोटा अस्पताल में उसका उपचार जारी है.
आतिशबाजी सेट करते समय हुआ विस्फोट: लाखेरी थाना प्रभारी हरिनारायण शर्मा ने बताया कि रावण दहन कार्यक्रम के लिए आतिशबाजी की व्यवस्था की जा रही थी. इसी दौरान युवक ऋषभ योगी आतिशबाजी को सेट कर रहा था. तैयारी के बीच अचानक एक बम उसके हाथ में ही फट गया. तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके चेहरे और हथेली पर गंभीर चोटें आई हैं. अचानक हुए इस हादसे से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया.
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गंभीर हालत में युवक कोटा रेफर: हादसे के बाद घायल युवक को उपचार के लिए लाखेरी अस्पताल ले जाया गया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन चोटों की गंभीरता को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर कर दिया. फिलहाल युवक का कोटा में उपचार जारी है. हादसे ने रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों के बीच आतिशबाजी संभालते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
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पुलिस को नहीं मिली तत्काल सूचना: लाखेरी थाना प्रभारी हरिनारायण शर्मा ने बताया कि घटना मंगलवार शाम की है. शुरुआत में पुलिस को हादसे की सूचना नहीं मिली थी. बाद में जानकारी सामने आने पर पुलिस ने घटनाक्रम के बारे में पता किया. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि रावण दहन के दौरान होने वाली आतिशबाजी को सेट करते समय ऋषभ योगी के हाथ में एक बम फट गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया. घायल को पहले लाखेरी अस्पताल ले जाया गया और हालत गंभीर होने पर कोटा रेफर किया गया.
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