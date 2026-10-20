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बूंदी में रावण दहन से पहले हादसा, आतिशबाजी से पहले हाथ में फटा बम, युवक गंभीर घायल

लाखेरी थाना प्रभारी, बूंदी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले के लाखेरी कस्बे में विजयादशमी पर रावण दहन से पहले आतिशबाजी की तैयारी एक युवक के लिए जानलेवा बन गई.मंगलवार शाम लाखेरी में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बॉटम लेवल के पास आतिशबाजी की तैयारी के दौरान जोरदार धमाका हो गया. रावण दहन के दौरान चलाई जाने वाली आतिशबाजी को सेट करते समय एक बम युवक के हाथ में ही फट गया.धमाका इतना गंभीर था कि युवक का चेहरा और एक हाथ की हथेली बुरी तरह झुलस गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.गंभीर रूप से घायल युवक को पहले लाखेरी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए कोटा रेफर कर दिया गया. कोटा अस्पताल में उसका उपचार जारी है.