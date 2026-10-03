मेला देखने गया था पंकज, लौटा नहीं... बूंदी पुलिस ने चाकू घोंपकर हत्या करने वाले 4 आरोपी पकड़े
केशवराय पाटन पुलिस उपाधीक्षक अशोक जोशी ने बताया- हत्या के बाद आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे.
Published : October 3, 2026 at 8:18 PM IST
बूंदी: कापरेन थाना पुलिस ने पंकज मीणा हत्याकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया है.हत्या की वारदात के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, एफएसएल टीम से जुटाए गए भौतिक साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई. प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया. 30 सितंबर की रात कोटा-लालसोट मेगा हाईवे पर आरोपियों ने चाकू घोंपकर वारदात को अंजाम दिया था.
मेला देखने निकला था पंकज: केशवराय पाटन पुलिस उपाधीक्षक अशोक जोशी ने बताया कि पंकज मीणा 30 सितंबर की रात अपने पिता शम्भूलाल मीणा के साथ खाना खाने के बाद करीब 8 बजे मेला देखने के लिए घर से निकला था. रात करीब 9.45 बजे उसके पिता के पास फोन आया कि पंकज को चाकू लग गया है. सूचना मिलते ही शम्भूलाल मौके पर पहुंचे.रिपोर्ट के मुताबिक, वहां नितेश गोचर अपने साथियों के साथ पंकज पर चाकू से हमला कर रहा था. गंभीर रूप से घायल पंकज को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर एफएसएल टीम के माध्यम से भौतिक साक्ष्य जुटाए, वहीं तकनीकी टीम ने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए.
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पुलिस ने बदले ठिकानों के बीच आरोपियों तक पहुंच बनाई: डीएसपी ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के संपर्क में रहने वाले लोगों, उनकी गतिविधियों, पूर्व में काम किए गए स्थानों और संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई. इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया.जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के संभावित ठिकानों के संबंध में विश्वसनीय सूचना मिली. इसके बाद पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों को डिटेन किया.
चार आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग भी पकड़ा: डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी नितेश गोचर (21) पुत्र बनवारी लाल, निवासी हाण्डियाखेड़ा थाना कापरेन, हाल न्यू आरटीओ ऑफिस के पीछे झालावाड़ रोड, रेतिया चौकी थाना रानपुर जिला कोटा को गिरफ्तार किया है.दूसरा आरोपी दीपेश (26) पुत्र हंसराज प्रजापत, निवासी बकानी खुर्द जिला झालावाड़, हाल अनंतपुरा कोटा है.तीसरा आरोपी जिशान पुत्र साबिर खान, निवासी आकोदिया थाना सांगोद जिला कोटा ग्रामीण, हाल अनंतपुरा है. चौथा आरोपी सलमान पुत्र साजिद खान, निवासी आकोदिया थाना सांगोद जिला कोटा ग्रामीण, हाल अनंतपुरा है.मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया है. कापरेन थाने पर प्रकरण संख्या 145/2026 दर्ज कर बीएनएस की धारा 189(2), 103(1) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत अनुसंधान शुरू किया गया है.
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